Rīgas Dinamo atspēlējas, bet zaudē Čerepovecā

Latvijas hokeja klubs Rīgas Dinamo, uzsākot trīs spēļu izbraukumu, Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionāta mačā otrdien viesos ar rezultātu 3:4 (1:3, 2:0, 0:1) viesos piekāpās Čerepovecas Severstaļ.

Līdz ar to Dinamo pēc divām uzvarām pēc kārtas piedzīvojusi zaudējumu.

Rīdzinieku labā divus vārtus guva Džastins Šags, bet vienu reizi precīzs bija Koltons Gilīss. Tikmēr pretiniekiem izcēlās Igors Magogins, Maksims Truņovs, Jurijs Trubačovs un Dmitrijs Kagarlickis.

Pretinieki jau spēles sākumā atklāja rezultātu. Pēc neveiksmīgas ripas izmešanas no aizsardzības zonas to pārņēma pretinieki. Čerepovecas vienības debitants Aleksandrs Avcins meta ripu uz vārtu priekšu, kur to pēc cīņas aizvārtē Jakuba Sedlāčeka sargātajā cietoksnī iebakstīja Igors Magogins. Ar to gan viesu liktas nebeidzās, jo pēc divām minūtēm rīdzinieki nonāca mazākumā. Pusotru minūti Dinamo mazākumu izturēja, taču pēc tam Maksims Truņovs ieraidīja otro ripu Sedlāčeka sargātajos vārtos.

Turpinājumā spēle ritēja bez pauzēm, taču nevienai no komandām gūt vārtus neizdevās. Perioda vidū jau kārtējo kļūdu mačā pieļāva Rīgas komanda, bet pretinieki dinamiešus nesodīja. Turpinājumā rīdzinieki savācās un perioda 11.minūtē vairākumā vienus vārtus atguva, kad spēcīgs un precīzs šāviens padevās Džastinam Šagam. Gūtie vārti vēl vairāk sapurināja komandu, uzbrucēju trešajam virknējumam ar Filipu Toluzakovu, Māri Bičevski un Nikolaju Jeļisejevu sastāvā radot bīstamas situācijas pie Severstaļ vārtiem.

Pēc tam iniciatīvu pārņēma mājinieki, taču viņu uzbrukumi nebija sekmīgi. Tomēr perioda pēdējā minūtē savu otro noraidījumu mačā nopelnīja Bičevskis, bet 11 sekundes pirms trešdaļas beigām Jurijs Trubačovs Severstaļ komandai panāca jau divu vārtu pārsvaru. Otro trešdaļu rīdzinieki iesāka krietni aktīvāk, nopelnot vairākumu. Tiesa, spēlējot piecatā pret četriem mājiniekiem, rīdzinieki neko bīstamu nespēja izveidot, turklāt Čerepovecas hokejisti mazākumā spēja aizkļūt līdz Sedlāčeka sargātajiem vārtiem.

Dažas minūtes vēlāk jau Severstaļ bija iespējas demonstrēt savas prasmes vairākumā, taču arī viņi savu pārsvaru nespēja pārvērst rezultātā uz tablo. Perioda vidū rīdzinieki vienus vārtus atguva. Pēc vārtu apslidošanas Gints Meija piespēlēja kreisajā malā spēlējušajam Šagam, kurš netraucēts raidīja ripu vārtos. Gūtie vārti pamatīgi sapurināja viesus, bet uzreiz izlīdzināt rezultātu viņi nespēja.

Trešdaļas beigās Dinamo ieguva vēl vienu vairākumu, taču nespēja to realizēt. Tiesa, vienādos sastāvos rīdzinieki izlīdzināja rezultātu, jo pēc cīņas vārtu priekšā bija Koltons Gilīss, kurš bija precīzs 29 sekundes pirms perioda beigām. Trešais periods iesākās ar rīdzinieku uzbrukumiem un mājinieku pretuzbrukumiem, bet pēc tam spēle kļuva mierīgāka. Tomēr perioda devītajā minūtē pēc pretuzbrukuma Kagarlickis izslidoja vienatā pret Sedlāčeku, pārspējot čehu vārtsargu un panākot 4:3.

Nedaudz vēlāk mājiniekiem izdevās izslidot trijatā pret Patriku Malenu, taču viņi Dinamo kļūdu neizmantoja, tādējādi savu pārsvaru nepalielinot. Pēc tam sekoja aktīvi metieni par Severstaļ vārtiem, taču arī kārtējās rīdzinieku kļūdas, kas gan pie lielākas nonākšanas iedzinējos nenoveda. Pamatlaika pēdējā minūtē Sedlāčeks tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, taču pēc nostāšanās pretinieku aizsardzības zonā neizšķirtu neizdevās panākt, tādējādi tika piedzīvots zaudējums.

Izbraukumā komanda devusies ar 24 hokejistiem: vārtsargiem Jakubu Sedlāčeku un Jāni Kalniņu, aizsargiem Georgiju Pujacu, Krišjāni Rēdlihu, Gunti Galviņu, Patriku Malenu, Aleksandru Jerofejevu, Kristapu Zīli, Ralfu Freibergu un Jēkabu Rēdlihu, kā arī uzbrucējiem Timu Sestito, Miku Indraši, Lauri Dārziņu, Miķeli Rēdlihu, Gintu Meiju, Pjotru Ščastļiviju, Kasparu Saulieti, Gunāru Skvorcovu, Vitāliju Pavlovu, Māri Bičevski, Nikolaju Jeļisejevu, Koltonu Gīlisu, Džastinu Šagu un Filipu Toluzakovu.

Izbraukumā savainojumu dēļ nedevās aizsargi Oskars Cibuļskis un Ēriks Ševčenko, kā arī uzbrucējs Edgars Kulda, bet uzbrucējs Frenks Razgals palīdzēs Rīgas komandai MHL čempionāta spēlēs.

Rīgas Dinamo joprojām ir pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā, jo šosezon 18 mačos ir izcīnītas tikai četras uzvaras un 11 punkti. Zīmīgi, ka konferencē pozīciju augstāk ir tieši Severstaļ, taču viņiem ir 24 punkti 19 mačos.