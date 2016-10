Kontinentālās hokeja līgas (KHL) pēdējā vietā esošā Rīgas Dinamo regulārā čempionāta spēlē savā laukumā ceturtdien ar rezultātu 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Jaroslavļas Lokomotiv komandu, kurā par vārtsargu treneri strādā bijušais Latvijas valstsvienības ripu ķērājs Sergejs Naumovs.

Dinamo labā vārtus guva Patriks Malens un Koltons Gilīss, bet viesu rindās ar precīziem metieniem atzīmējušies Jegors Korškovs un Deniss Mosaļovs.

Abas komandas maču iesāka pasīvi, pirmajās minūtēs ar bīstamiem uzbrukumiem neizceļoties. Pēc nospēlētām minūtēm Dinamo komandas kapteinis Gints Meija pēc aktīvas spēles aizvārtē nonāca metiena pozīcijā, taču pretinieku rindās savu uzdevumu augstumos bija Aleksejs Murigins. Pēc dažām minūtēm rīdzinieku aizsargs Georgijs Pujacs par klupināšanu saņēma divu minūšu noraidījumu, un Lokomotiv vajadzēja vien 18 sekundes vairākumā, lai atklātu mača rezultātu. Pēc atkārtota metiena izcēlās aizsargs Korškovs.

Tiesa, nedaudz vairāk kā minūti vēlāk noteikumus pārkāpa viesi, taču mājinieki viena spēlētāja pārsvaru neizmantoja, turklāt Lokomotiv perioda vidū guva otros vārtus, izceļoties Mosaļovam. Taču nepagāja ilgs laiks, kad arī Rīgas hokejisti atbildēja ar precīzu metienu. Vārtus Dinamo labā guva Malens, kurš ar spēcīgu šāvienu no iemetienu apļa pārspēja Muriginu. Piecas minūtes pirms perioda beigām mājinieki aktīvi spēlēja pretinieku aizsardzības zonā, par ko nopelnīja divu minūšu vairākumu.

Viena spēlētāja pārsvaru Dinamo rindās izmantoja Gilīss, kurš pielika nūju vārtu virzienā mestajai ripai un panāca neizšķirtu. Arī vienādos sastāvos Latvijas komandas hokejisti metās uzbrukt pretinieku vārtiem, taču perioda beigu svilpe pārtrauca veiksmīgi uzsākto kursu.

Arī turpinājumā Dinamo nekautrējās būt aktīvi, taču rezultāts nesekoja, pie tam pēc J.Rēdliha noraidījuma laukuma saimnieki nonāca mazākumā. Pēc šī mazākuma mājinieki dabūja spēlēt vēl nepilnas divas minūtes četratā pret pieciem, jo nopelnīja mazākumu par skaitliskā sastāva pārkāpumu. Vairākumā Jaroslavļas hokejisti vērpa uzbrukumus, turklāt vienā momentā tikai veiksme glāba Dinamo no vārtu zaudējuma. Pēc diviem mazākumiem pēc kārtas nedaudz noplaka rīdzinieku aktivitāte, taču vēlāk tā tika atgūta. Vispirms no tuvas distances tikai nedaudz pāri vārtu stūrim meta Pjotrs Ščastļivijs, bet nedaudz vēlāk no zilās līnijas bīstami meta arī Meija.

Pēc tam tika nopelnīts jau trešais noraidījums periodā, ko Lokomotiv centās izmantot, taču Sedlāčeks prasmīgi glāba Rīgas klubu no vārtu zaudējumu. Arī trešdaļas pēdējā minūtē viesi turpināja uzbrukt, bet atgūt vadību viņiem neizdevās.

Trešā trešdaļa iesākās mierīgi, nevienai no komandām pretinieku vārtu drošību neapdraudot. Ja pirmajās divās trešdaļās hokejisti apmainījās pārkāpumiem, tad trešā perioda pirmajā pusē abu vienību spēlētāji bija disciplinēti.

Trešdaļas vidū Daņils Apaļkovs bīstami meta vārtu apakšējā stūrī, taču Sedlāčeks ar kājsargu apturēja "Dinamo" vārtos mesto ripu. Tiesa, arī "dinamieši" nekautrējās atbildēt ar uzbrukumiem, bet mača rezultātu neviena no komandām neizmainīja. Četras minūtes pirms finālsvilpes abpusējās pieklājības beidzās, Gīlisam ietriecot apmalē Korškovu, kā rezultātā sākās dūru izvicināšana. Kanādiešu uzbrucējs par savu pārkāpumu dabūja 2+10 minūšu sodu, bet arī pretiniekiem par iesaistīšanos kautiņā pienācās divu minūšu noraidījums, tādējādi laukuma saimnieki izspruka no mazākuma.

Spēlējot četratā pret četriem, pārsvars piederēja pretinieku kvartetam, taču trešos vārtus viņi nespēja iemest. Pēdējā minūtē lieliska iespēja izraut uzvaru bija Gunāram Skvorcovam, taču viņa mestā ripa trāpīja pa vārtu stabu. Komandas tā arī vārtus neguvušas pamatlaiku noslēdza neizšķirti 2:2, tādējādi bija jāspēlē piecu minūšu pagarinājums.

Papildlaiks iesākās pretiniekiem kontrolējot ripu, kamēr rīdzinieki mēģināja izkļūt no savas aizsardzības zonas. Jaroslavļas hokejisti droši saimniekoja mājinieku laukuma pusē, bet "Dinamo" spēlētājiem tā arī neizdevās atbildēt ar bīstamiem uzbrukumiem. Ne bez Sedlāčeka palīdzības izdevās noturēt rezultātu 2:2, līdz ar to sekoja pēcspēles metienu sērija.

Kā pirmais "bullīti" izpildīja Lauris Dārziņš, bet Murigins ar kājsargu apturēja latvieša metienu. Tiesa, arī Sedlāčekam izdevās apturēt Jegora Averina metienu. Tāpat neprecīzs rīdzinieku rindās bija arī Nikolaja Jeļisejeva metiens, bet otrā laukuma galā arī Sedlāčeks bija uzdevumu augstumos. Savu pēcspēles metienu nerealizēja arī Ščastļivijs, bet Sedlāčekam izdevās izsist Petri Kontiolas gatavoto raidījumu.

Pēcspēles metienu sērijas ceturtajā mēģinājumā Sedlāčeks turpināja demonstrēt pārliecinošu sniegumu, bet arī Miķeļa Rēdliha metiens tika apturēts. Tiesa, arī Mosaļovam neizdevās apmānīt Sedlāčeku, kamēr Meijas metiens lidoja garām vārtiem. Otro reizi sērijā neprecīzs bija Andrejs Loktionovs, bet Dārziņš savu otro "bullīti" neiemeta. Sesto metienu viesiem izpildīja Apaļkovs, kuram pirmajam izdevās pārspēt Sedlāčeku, taču Filips Toluzakovs ar metienu vārtu devītniekā deva atbildes triecienu. Nākamajā mēģinājumā Kontiolam noslīdēja ripa no lāpstiņas, bet otro metienu pēc kārtas neizdevās realizēt Toluzakovam.

Tāpat arī Apaļkovs savu otro metienu nerealizēja, bet trešais Dārziņa metiens neatrada ceļu vārtos. Sākoties jau piektajai sērijai, Averina metienu apturēja Sedlāčeks, bet otrā laukuma galā Toluzakovs apmānīja Muriginu, taču uzvaru izraut neizdevās. Nākamajā mēģinājumā rīdziniekus no vārtu zaudējuma glāba vārtu pārliktnis, bet otrpus laukumam Murigins apturēja Kaspara Saulieša raidījumu. Arī nākamajā piegājienā mājinieku sabiedrotais bija vārtu pārliktnis, bet Ščastļivijs savu iespēju neizmantoja. Nākamajos piegājienos vēlreiz pārliecinoši bija abi vārtsargi, bet tad ar precīziem metieniem apmainījās Apaļkovs un Džastins Šags. Precīzajiem metieniem sekoja trīs "tukši" mēģinājumi no abām komandām. Viesi nespēja gūt arī ceturto metienu pēc kārtas, taču nākamajā piegājienā Šags ar metienu vārtu devītniekā nokārtoja uzvaru mājiniekiem.

Pēc traumas izārstēšanas Dinamo rindās atgriezies Pujacs, bet šajā mačā dēļ diviem kautiņiem pēc kārtas nevar piedalīties Tims Sestito. Savukārt Edgars Kulda atgriezies no savainoto spēlētāju saraksta, bet šai spēlei netika pieteikts.

Rīdzinieki aizvada trīs mājas spēļu sēriju, kuru iesāka pirmdien ar 2:4 zaudējot Mārtiņa Karsuma pārstāvētajai Maskavas Dinamo.

Ar 16 spēlēs nopelnītiem astoņiem punktiem rīdzinieki aizvien ir pēdējie kā Rietumu konferencē, tā visā līgā.