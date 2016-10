Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas komandas Rīgas Dinamo galvenais treneris Normunds Sējējs vienības neveiksmīgajā sniegumā vaino hokejistu kļūdas, kas novedis arī līdz sestdien piedzīvotajam zaudējumam pret Maskavas CSKA.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Rīgas Dinamo, kārtējo reizi ielaižot vārtus mača izskaņā, sestdien izbraukumā ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) piekāpās vienai no līgas vadošajām komandām Maskavas CSKA .

"Šī nebija slikta spēle, pienācīgi tai gatavojāmies un noskaņojāmies. Mums bija iespējas gūt vārtus, lai gan CSKA komandai to bija krietni vairāk. Vairāk spēlējām no aizsardzības un centāmies uzvarēt ar pretuzbrukumu palīdzību. Taču neizturējām un ielaidām ripu savos vārtos," portāls Championat.com citē Sējēja teikto. "Diemžēl rezervistu soliņš mums ir diezgan īss, un katru reizi kāds pieļauj rupju kļūdu. Mēs nevaram uzminēt, kurš hokejists nākamais pieļaus rupju kļūdu. Kopumā šajā mačā nospēlējām labi, tikai žēl, ka atkal palikām bez punktiem."

"Vai Rīgas Dinamo ir atradis savu spēli? Pie tā strādājam, taču pieļaujam rupjas kļūdas. Neteiktu, ka puiši necenšas, taču ir ne tikai taktiskas kļūdas, bet arī individuālas. Kāds pazaudē ripu, kāds paklūp uz zilās līnijas, un pretinieks aizskrien pretuzbrukumā trīs pret vienu. Tas nedod mums iespējas aizķerties," norādīja speciālists.

Tikmēr rīdzinieku uzbrucējs Lauris Dārziņš, kurš sestdien mazākumā guva vienus no diviem Latvijas komandas vārtiem, sarunā ar kluba pārstāvjiem izteicās, ka abas vienības sestdien parādījušas diezgan līdzvērtīgu sniegumu.

"Mača gaitā pieturējāmies pie plāna - spēlējām droši aizsardzībā, bijām aktīvi, bija laba spēka spēle un jaudīgi pretuzbrukumi. Svaru kausi jau brīžiem svērās uz mūsu un pusi un pretinieks to juta - sāka nervozēt, pieņēma nepareizus lēmumus. Žēl, ka to nepratām izmantot. Uzvaras vārtus viņi guva no standarta situācijas. Ļoti nepatīkams spēles iznākums," atzina hokejists.

"Tiesneši atļāva spēlēt aktīvi. Visiem tāds hokejs patīk. Galvenais, lai nav rupji. Manuprāt, tiesneši šodien darbojās ļoti labi. Jā, cīņa bija asa, bet rupja gan nē. Šāda spēle mums padevās, bet kaut kur nenostrādājām līdz galam. Pietrūka pašās spēles beigās un būtu tikuši pie punktiem," uzsvēra Dārziņš.

Savukārt CSKA komandas galvenais treneris Dmitrijs Kvartaļnovs pauda prieku par trim iegūtajiem punktiem, taču vienlaikus piebilda, ka spēle nav bijusi viegla.

"It kā spēlējām, bet pirmajās divās trešdaļās pretinieki ļoti viegli tika galā ar mūsu aizsardzību. Mačs kopumā bija līdzvērtīgs, bet CSKA beigās vairāk paveicās," uzskata speciālists.

Rīgas Dinamo joprojām ir pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā, jo šosezon 20 mačos ir izcīnītas tikai četras uzvaras un 11 punkti. No astotās pozīcijas Rietumu konferencē, kuru ieņem Maskavas apgabala "Vitjaz", rīdziniekus šķir jau 20 punkti, bet no pirmspēdējās vietas līgā Latvijas klubs atpaliek par četriem punktiem.

Pēc atgriešanās mājās Rīgas Dinamo nākamajā nedēļā gaida trīs spēles savā laukumā, jo Latvijā pirmdien viesosies Maskavas Spartak, trešdien būs jātiekas ar Kaspara Daugaviņa pārstāvēto Ņižņijnovgorodas Torpedo, kuru trenē Pēteris Skudra un Ģirts Ankipāns, bet piektdien būs jāmērojas ar "Soči" hokejistiem.