Uzrunāti hokeja izlases potenciālie treneri; LHF jāmeklē jaunas telpas

Jaunievēlētā Latvijas Hokeja federācijas (LHF) valde ir uzrunājusi vairākus potenciālos Latvijas hokeja valstsvienības galvenā trenera amata kandidātus, tuvākajā laikā gaidot no viņiem atbildes, aģentūrai LETA otrdien sacīja LHF jaunais ģenerālsekretārs Viesturs Koziols.

Piektdien LHF ikgadējā kongresā negaidīti notika vadības maiņa un amatu zaudēja ilggadējais LHF prezidents Kirovs Lipmans, kura vietā tika ievēlēts Aigars Kalvītis. Savukārt pirmdien LHF jaunās valdes pirmajā sēdē Koziols tika apstiprināts par organizācijas ģenerālsekretāru un viceprezidentu.

Latvijas hokeja izlasei no 3. līdz 5.novembrim Slovēnijā jāpiedalās Eiropas Hokeja izaicinājuma turnīrā, taču šobrīd vēl nav skaidrības par valstsvienības galveno treneri.

Olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā septembrī izlasi vadīja Haralds Vasiļjevs, kurš steidzamības kārtā aizstāja dažas dienas pirms turnīra amatu atstājušo Leonīdu Beresņevu, taču Koziols aģentūrai LETA lika noprast, ka izlasei tiek meklēts cits treneris.

"Esam uzrunājuši vairākus pretendentus un šobrīd gaidām atbildes. Vai viņu vidū ir Vasiļjevs? Šobrīd to nekomentēšu, jo tas nebūtu korekti," bilda LHF ģenerālsekretārs, piebilstot, ka lielāka skaidrība varētu būtu tuvāko dienu laikā.

LHF ģenerālsekretāra amatā Koziols nomainījis ilggadējo šo pienākumu pildītāju Māri Baldonieku, kurš reizē bija arī izlases ģenerālmenedžeris.

"Māris Baldonieks kā līdz šim turpinās pildīt darbus, kas saistīti ar izlašu komplektāciju, loģistiku un citiem jautājumiem. Šodien viens otram paspiedām rokas un nekādu domstarpību mūsu starpā nav," norādīja Koziols.

Sākot pildīt jaunos amata pienākumus Koziols kā pirmos steidzamos darbus izcēla tieši izlašu sagatavošanu novembra sākumā gaidāmajiem pārbaudes turnīriem, jo mačus aizvadīs arī Latvijas U-20 un U-17 izlases.

"Laika nav atlicis daudz, tāpēc pirmais ir tieši darbs, lai nodrošinātu izlasēm visu nepieciešamo. Tās ir elementāras lietas, sakārtot, lai spēlētājiem nekas netrūktu, lai viņi bez problēmām aizlidotu un atlidotu, lai būtu paēduši un nodrošināti. Vai ar finansēm viss būs kārtībā? Domāju, ka nekāda riska nav," bilda LHF amatpersona.

Koziols arī atzina, ka LHF ir jāmeklē sev jauna mājvieta, jo ēka Raunas ielā 23, kur federācija atradās pēdējos gadus, pieder iepriekšējam LHF vadītājam Lipmanam, kurš pirmdien medijiem sacīja, ka federācija tur palikt vairs nevarēs.

"Mēs esam jaunu telpu meklējumos, taču jāsaprot, ka tas nav ātrs process. Sākumā bija daži pārpratumi (ar Lipmanu), taču tagad situācija ir normalizējusies un federācija turpina savu darbu. Lipmanam ir jāsaprot, ka mēs negrasāmies izlaupīt viņa īpašumu, taču uzreiz pārvākties arī nav iespējams," piebilda Koziols.

Latvijas hokeja izlasei pārbaudes turnīrā Bledā būs jāspēlē ar Slovēnijas, Baltkrievijas un Francijas izlasēm.

Koziols savulaik bija Rīgas Dinamo prezidents, taču pēc vienas sezonas viņš amatu atstāja. Sākotnēji tika minēts, ka tieši Koziols varētu mēģināt ieņemt Lipmana vietu, taču, saprotot, ka nesavāks nepieciešamās balsis, viņš no šāda nodoma atteicās.

LETA jau ziņoja, ka Lipmans LHF prezidenta amatu ieņēma kopš 1998.gada, turklāt pirms tam viņš to vadīja 1994. un 1995.gadā. Vēl šajā amatā ir bijuši arī Vilnis Burtnieks (no 1992. līdz 1994.gadam) un Uģis Magonis (no 1995. līdz 1998.gadam).

Tikmēr Kalvītis pērn septembrī atstāja Kontinentālās hokeja līgas Latvijas kluba Rīgas Dinamo īpašnieces AS Dinamo Rīga valdes priekšsēdētāja amatu, bet pašlaik viņš ir AS Latvijas Gāze valdes priekšsēdētājs.