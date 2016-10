Mediji: Fujitsu apsver iespēju apvienot datoru ražošanas struktūrvienību ar Lenovo

Japānas elektronikas kompānijas Fujitsu akcijas cena ceturtdien piedzīvojusi strauju kāpumu saistībā ar ziņām, ka tā apsver iespēju apvienot grūtībās nonākušo personālo datoru ražošanas struktūrvienību ar Ķīnas datoru ražotāju Lenovo.

Šis darījums būtu jaunākais no kāda Japānas uzņēmuma mēģinājumiem atbrīvoties no grūtībās nonākušām struktūrvienībām, lai uzlabotu savu finansiālo stāvokli. Toshiba un Sony ir to kompāniju vidū, kas pēdējos gados jau pārdevušas aktīvus.

Japānas laikraksts Nikkei vēsta, ka apvienošanās ir starp vairākām iespējām, ko Fujitsu apsver ar zaudējumiem strādājošajai struktūrvienībai.

Arī Fujitsu apstiprina informāciju, ka kompānija aplūko dažādas iespējas, taču sīkāku informāciju nesniedz.

Uzņēmuma akcijas cena ceturtdien tirdzniecības sesijas noslēgumā palielinājās par gandrīz 6% un sasniedza 568,7 jenas.

Nikkei un citi mediji ziņo, ka Fujitsu un Lenovo vienošanos cer panākt līdz šā mēneša beigām.