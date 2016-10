Auto nobraukuma melos

Tirgotāji aicina šo situāciju izprast globāli - tā ir ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas, pat visas pasaules mēroga problēma, jo spidometrus griež ne tikai tādēļ, lai apkrāptu nākamo automašīnas pircēju un palielinātu tās cenu. Odometra rādījumu maina arī tādēļ, lai pagarinātu auto garantijas laiku, apdrošināšanas krāpniecības gadījumos, turklāt, arī servisā automašīnai mainot motoru, nobraukuma uzskaiti mēdz sākt no nulles. Tāpat, kad auto oriģinālā mērījumu sistēma izgājusi no ierindas un to nomaina ar šrotā iegādātu sistēmu, mērierīci turpina izmantot, nemainot tajā jau uzskaitīto nobraukumu, stāsta Latvijas Lietoto auto tirgotāju asociācijas vadītājs Uģis Vītols.