Inkubatori gaida uzņēmējus   

Oktobra beigās, ja viss ritēs, kā iecerēts, biznesa inkubatoros - gan nacionālas, gan reģionālas nozīmes - varētu tikt uzņemti pirmie komersanti, Dienai apstiprina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova.

Pēc iepriekšējā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu plānošanas perioda beigām biznesa inkubatoru programmā iestājies apmēram gadu ilgs pārtraukums, kad jauni uzņēmumi inkubatoros vairs netiek uzņemti, tāpēc jaunā programma ir ilgi gaidīta.

Šajā plānošanas periodā ir arī vairākas būtiskas izmaiņas - biznesa inkubācijas pakalpojumus vairs nesniegs konkursa kārtībā izraudzīti privāti operatori, bet gan LIAA reģionālās struktūrvienības, kas 1.septembrī sāka darbu. Tāpat noteikts nemainīgs biznesa inkubatoru sniegto pakalpojumu ES naudas līdzfinansējums - 50% no pakalpojuma izmaksām (pagājušajā programmā dažādos periodos dažādiem pakalpojumiem tas variējas no 10% līdz 85%). Jaunajā programmā atšķirībā no iepriekšējās ES līdzfinansējums komersantiem tiks piešķirts uzreiz un nebūs nepieciešama priekšapmaksa.

Galvenie biznesa inkubatoros sniegtie pakalpojumi ir nodrošinājums ar telpām un datortehniku, kā arī dažādas konsultācijas, sākot no juridiskajiem un grāmatvedības pakalpojumiem līdz pat produkta prototipa izstrādei, testēšanas pakalpojumiem un eksporta veicināšanas pakalpojumiem. Biznesa inkubatorā pilns cikls, kuru uzņēmumi inkubatorā var pavadīt, ir četri gadi, un uzņēmums, kas vēlas darboties inkubatorā, nedrīkst būt vecāks par diviem gadiem.

