M burti pārmaiņu vējos

Par nodarbībām būs jāmaksā nevis instruktoram uz rokas, bet gan autoskolā, tādējādi liekot par tām maksāt pievienotās vērtības nodokli (PVN). Tāpat papildināta teorijas apmācība un prasības par braukšanu dažādos apgaismojuma un ceļa seguma apstākļos. Savukārt vēlāk - no 2018. gada - katrai autoskolai būs jāīrē vai pašai jānodrošina mācību laukums, lai kursanti pirmās iemaņas pie stūres gūtu norobežotā vidē, tāpat arī laukumos būs jāorganizē figūru braukšana. Jau tagad skaidrs, ka autovadītāja apliecības iegūšana turpmāk būs ilgāka un izmaksās vairāk.

No 1.novembra saskaņā ar valdībā šovasar pieņemtajām noteikumu par transportlīdzekļu vadītāju apmācību izmaiņām minimālais braukšanas stundu skaits B kategorijas jeb vieglā auto braukšanas apliecības tīkotājiem pieaugs no 14 līdz 20 stundām.

Latvijas Profesionālo autoskolu federācijas (LPAF) vadītājs Ēriks Griģis uzskata, ka līdz ar maksāšanas kārtības izmaiņām auto apmācībā tiks ieviests dubultais nodoklis, jo uz instruktoriem tāpat kā līdz šim attieksies tādi nodokļi, kādi attiecas uz individuālā darba veicējiem, bet uz maksājumiem autoskolā par teorijas un turpmāk arī braukšanas nodarbībām attieksies PVN maksājums. "Līdz ar to, lai peļņa nekristos, visticamāk, instruktori par nodarbībām prasīs augstāku samaksu," vērtē Griģis.

Savukārt Braukšanas instruktoru biedrība vasarā pauda, ka tiks ieviesta nevajadzīga autoskolu starpniecība braukšanas apmācības samaksā, tādējādi palielinot instruktoriem administratīvo slogu un likumsakarīgi - apmācību stundas cenu. Arī autoskolas Vanags vadītājs Dainis Uzuliņš vērtē skarbi - ar braukšanas nodarbību apmaksas izmaiņām ne vienu brīdi nav domāts par klientu, un paredzams organizatorisks haoss: "Instruktoram kaut kā jāuzzina, ka autoskolas kursants samaksājis par nodarbību. Kurš atbildēs par to, ka nodarbība nevar notikt, jo apmaksa vēl nav pabeigta? Instruktoram, piemēram, automašīnā jāielej degviela. Viņam būtu jāaizņemas, lai novadītu nodarbību?"

Autoskolas vadītājs atzīst, ka pašlaik vēl nezina, kā visas jaunās prasības ieviest, vēl tiekot vērtēts, kā pielāgoties. "Būs jālaipo," viņš pauž. Tomēr CSDD Kvalifikācijas daļas vadītājs Teteris uzsver, ka būtiski ir novērst ilgus gadus praktizēto situāciju - daudzi instruktori ikdienā būtībā iesaistījušies nodokļu apiešanas shēmā, norādot apmācības kartē nobraukto stundu minimālo skaitu un par pārējām nodokli nemaksājot. "Tā ir absurda situācija un patvaļa. Līdz ar to pat tās autoskolas, kas to gribētu, nevar ietekmēt instruktoru apmācības kvalitāti. Turklāt uzskatām, ka arī auto braukšanas instruktoru interesēs ir sociālās garantijas, uzkrājums pensiju fondā, arī atvaļinājumi, slimības lapas, ko, dzīvojot pašreizējā ēnas situācijā, vienkārši apiet," uzsver Teteris.

Braukšana tumsā

Pieaugs arī mācību braukšanas prasības sarežģītākos ceļa apstākļos, piemēram, tumsā, pa slidenu ceļu, grants ceļu. Šīs prasības mācību programmā bijušas arī līdz šim, lai palīdzētu teorētiski identificēt bīstamu situāciju, vēl pirms audzēknis devies braukt, tāpat arī, piemēram, situācija ar meža zvēriem, kuri varētu izskriet uz ceļa. To, kā šīs prasības iedzīvināt praktiskās braukšanas nodarbībās, vēl rādīs laiks, jo, protams, atšķiras mācību process vasarā un ziemā.

Savukārt uz jautājumu, vai līdz ar šīm prasībām mācību braukšanas laiks netiks mākslīgi pagarināts, CSDD Kvalifikācijas daļas vadītājs atbild nekonkrēti - tāpat retais autoskolas klients iztiekot ar minimālo nodarbību skaitu, un autovadītāja apliecības iegūšanas process ilgstot vairākus mēnešus. Viņš arī uzsver, ka ar jaunajām prasībām pateikts - svarīgi, lai audzēknis pēc iespējas būtu izbraucis dažādas sarežģītības apstākļos, taču papildu prasības un uzdevumi instruktoriem stingrāk prasīs organizēt braukšanu gan pilsētā, gan ārpus tās un pa dažāda seguma ceļiem. Tāpēc skaidrs, ka "visa apmācības sistēma principā ir kompromiss starp to, ko prasa sabiedriskā drošība, un to, ko cilvēks par apmācību var samaksāt", uzsver CSDD Kvalifikācijas daļas vadītājs. Viņš arī piebilst - vienmēr ideālākais variants ir tāds, ka topošais autovadītājs ir dabūjis paturēt rokās automašīnas stūri vēl pirms autoskolas un mācību procesa laikā.

Ideja pagaidām izčibējusi

LPAF vadītājs Griģis vērtē, ka par ieviestajām izmaiņām lietderīgāks jaunums būtu sekot Šveices, Austrijas un Vācijas piemēram un ieviest tā saucamo otro apmācības fāzi, kad A un B kategorijas vadītāja apliecību ieguvušie cilvēki pēc dokumenta iegūšanas ik pēc pusgada atgriežas autoskolā uz teorijas nodarbībām, kurās arī diskutē par novērojumiem un neskaidrībām ceļu satiksmē. Tas būtu svarīgs uzlabojums pašreizējā situācijā, kad autoskolas strādā tā, lai cilvēks nokārtotu braukšanas eksāmenu, taču Latvijas satiksmes kultūras zemā līmeņa iespaidā netiek izkopts labs braukšanas stils. "Gadās, ka autovadītājs iesācējs kopējās zemās satiksmes kultūras dēļ tiek sabojāts un pēc gada pats brauc kā traks vai nenormāls, vai kā nu to manieri varētu dēvēt," pauž Griģis un piebilst - līdz ar to risks, ka šāds autovadītājs var izraisīt satiksmes negadījumu, mēdz pieaugt vairākkārt. Protams, to nevar attiecināt uz visiem autovadītājiem, jo arī mūsu valstī, protams, ir daudzi, perfekti autovadītāji.