Viens no svarīgākajiem veiksmīgas pasākuma norises priekšnoteikumiem ir pareizi izvēlēts profesionāls pasākuma vadītājs, jo neprofesionālis visu var sačakarēt jau ar pirmajiem teikumiem. Droši vien daudziem kādreiz ir nācies sarkt, klausoties kādus pasākuma vadītāja izmestus neveiklus jokus, tāpat kā daudzi ir piedzīvojuši, ka visnotaļ stīvu un pat negribētu pasākumu izglābj labs tā vadītājs.

Kādreiz pasākumu vadītājus pieaicināja tikai uz korporatīviem pasākumiem vai pilsētas svētkiem, savukārt šobrīd aktuāla ir to aicināšana arī privātās svinībās - kāzās, dzimšanas dienās, arī bērnu ballēs. Pasākumu vadītājus var atrast gan interneta vietnē www.manspasakums.lv, gan uzrunājot daudzās pasākumu rīkošanas aģentūras. Taču visbiežāk, kā atzīst paši pasākumu vadītāji, cilvēki savā izvēlē balstās uz draugu un paziņu ieteikumiem, tā teikt - no personīgās pieredzes. Ar pasākumu vadīšanu nodarbojas arī pazīstami aktieri un šovu dalībnieki, taču viņu cenas vidēji ir augstākas, jo jāmaksā arī par atpazīstamību un popularitāti.



Lai būtu odziņa

Pasākumu vadītāja un dziedātāja Elizabete Zagorska teic, ka konkurenci pasākumu vadīšanā īsti nejūt, jo katram vadītājam tomēr ir sava publika. Kas der vienam, neder citam. Protams, ir pāris lielie pasākumi, piemēram, televīzijas raidījumi vai kādi valsts mēroga notikumi, par kuru vadīšanu konkurē teju visi. Zagorska stāsta, ka vasaras sezonā viņa novada trīs līdz četrus pasākumus nedēļā, tikpat daudz - arī ap Ziemassvētkiem un Jauno gadu. "Pasākumu vadīšanu es uztveru ne tikai kā darbu, bet arī kā savu hobiju un daru to ar baudu. Mani tajā piesaista dažādība, nepieciešamība improvizēt un neprognozējamība, nekad iepriekš nevar paredzēt, kā pasākums beigsies," atzīst Zagorska. Viņa arī atceras gadījumu, ka ziemas laikā kādās kāzās, kuras viņa vadījusi, ap vienpadsmitiem vakarā pazudusi elektrība. Tas bijis zināms izaicinājums arī viņai kā vadītājai, jo bija jātiek galā ar radušos situāciju.

Taujāta, vai pasākumi notiek pēc stingra pasūtītāja scenārija, Zagorska stāsta, ka tas ir ļoti atšķirīgi. Parasti privātos pasākumos ir vairāk vietas improvizācijai, taču korporatīvajos pārsvarā ir stingrs scenārijs. Runājot par klientu vēlmēm un to, kas tiek gaidīts no pasākuma vadītāja, Zagorska teic, ka tā noteikti ir oriģinalitāte, lai būtu kāda odziņa. Tajā pašā laikā pasākumu stili var būt ļoti dažādi - jautras ballītes, svinīgas vakariņas, nopietni korporatīvie saieti. Pasākumu vadītājas mājaslapā redzams, ka vakaru vadīšanas (no četrām līdz sešām stundām) cena svārstās no 300 līdz 600 eiro. Izmaksas ietekmē dažādi faktori, tostarp arī tas, vai pasākums ir tikai vienā - latviešu - valodā vai tas ir bilingvāls. Zagorska atzīst, ka nekad arī neatsaka pasākumā nodziedāt kādu savu dziesmu.



Jāspēj improvizēt

Pasākumu organizēšanas aģentūras Korporatīvs.lv pārstāvis Vadims Šišikovs stāsta, ka aģentūrai nav savu štata vadītāju, bet tai ir vesels sadarbības tīkls ar šīs jomas frīlanseriem. Parasti klientiem, uzklausot to vēlmes, tiek piedāvāti trīs līdz pieci potenciālie vadītāji, no kuriem var izvēlēties sev tīkamāko. Cenas svārstās no 400 līdz 700 eiro par vienu vakaru (no sešiem pēcpusdienā līdz pusnaktij). Izmaksas ietekmē gan pasākuma ilgums, gan tā programma, kā arī tas, cik valodās pasākums jāvada. Arī Šišikovs, tāpat kā Zagorska, uzsver, ka profesionālam vadītājam jāspēj improvizēt, tikt galā ar negaidītām situācijām, kā arī radīt pasākumam atbilstošu noskaņu, kas būs viena Ziemassvētku ballē, bet pilnīgi cita - sporta svētkos.

Pasākumu vadītājs Jānis Bukšs, kuram tas ir hobijs līdztekus citam algotam darbam, uzsver, ka ļoti būtisks veiksmīgas pasākuma norises priekšnoteikums ir laba sadarbība un komunikācija ar pasākuma rīkotājiem, jo pasākuma vadītājam ir pilnībā jāzina klienta vēlmes, kā arī tas, kas tiek sagaidīts gan no paša pasākuma, gan tā vadītāja. Bukšs stāsta, ka viņam vislabāk patīk improvizēt, nevis runāt jau gatavus tekstus. Tajā pašā laikā viņš norāda, ka tā sauktie atslēgas vārdi, piemēram, nozīmīgākā informācija par uzņēmumu, kura pasākums tiek vadīts, gan ir jāzina.

Aptaujātie pasākumu vadītāji atzīst, ka šis darbs ir ļoti interesants, bet prasa noteiktas profesionālās iemaņas - spēju improvizēt, just publikas noskaņojumu, nenobīties no neparedzamā.