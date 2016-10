No maza par lielu izaug tikai retie

Barjerskrējiens lielveikalā

Mikrouzņēmumu, mazo un nelielo uzņēmumu līmenī to panākumi ir atkarīgi no tā, cik dzīvotspējīga ir to biznesa ideja un cik zinoši un profesionāli ir vadītāji. Pie mums ir daudz tiešām labu ideju, bet to radītāji ne vienmēr apzinās, cik daudz darba un resursu jāiegulda idejas attīstībā, lai tā kļūtu dzīvotspējīga. Un, jo saspringtāka ir situācija ekonomikā, jo vairāk ir jāiegulda. Viens no sarežģītākajiem momentiem nelielam pārtikas produktu ražotājam ir atrast savu noieta tirgu. Dažādi tirdziņi ir sezonāli un bieži vien tiek vērtēti vien kā savas preces reklamēšanas iespēja, kaut, protams, tas ir arī atkarīgs no ražotāja nišas un saražotās produkcijas daudzuma. Reālie pārdošanas kanāli savukārt ir dažādi veikali, tai skaitā internetā. Protams, mājražotājiem situācija ir uzlabojusies līdz ar iespēju nodot savas preces pārdošanai veikalā - atšķirībā no laika, kad produkciju drīkstēja pārdot tikai pats ražotājs.