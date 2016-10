Uzņēmēja Dienā 3. un 5.oktobrī

Laikraksta Diena pielikumā Uzņēmēja Diena 3. un 5. oktobrī lasi:



Jācer uz biezākiem iedzīvotāju makiem

Laikā, kad Latvijas eksports ieslīdzis stagnācijā, aizvien lielāku aktualitāti iegūst jautājums, cik veiksmīgi attīstās mūsu rūpniecība un cik liels ir tās pienesums valsts tautsaimniecībai. Nozare, kuru var uzskatīt par ekonomiskās veselības indikatoru, ir mēbeļrūpniecība. Tās izaugsme iet kopsolī ar iedzīvotāju labklājību vai vismaz iespējām tikt pie aizdevuma bankā. Patlaban secināms, ka mēbeļrūpniecības attīstību varētu veicināt aktivitātes palielināšanās mājokļu tirgū gan Latvijā, gan citās valstīs.

Zviedrijas mēbeļu un interjera preču gigants tuvojas Latvijai



Septembra vidū Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vēstīja, ka apmēram divu gadu laikā Latvijā varētu tikt atvērts Zviedrijas mēbeļu un interjera preču milža IKEA veikals. Latvijas iedzīvotājiem ērtāk sasniedzamais IKEA veikals šobrīd atrodas Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, kur tas nesen svinēja trīs gadu jubileju. Uzņēmēja Dienā par to, kā IKEA ienākšana Latvijā varētu ietekmēt vietējos mēbeļu ražotājus un tirgotājus. Septembra vidū Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vēstīja, ka apmēram divu gadu laikā Latvijā varētu tikt atvērts Zviedrijas mēbeļu un interjera preču milža IKEA veikals. Latvijas iedzīvotājiem ērtāk sasniedzamais IKEA veikals šobrīd atrodas Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, kur tas nesen svinēja trīs gadu jubileju. Uzņēmēja Dienā par to, kā IKEA ienākšana Latvijā varētu ietekmēt vietējos mēbeļu ražotājus un tirgotājus.

Par dizainu nepiemaksā





Lai arī dizains, runājot par mēbelēm, ir ārkārtīgi svarīgs, tomēr Latvijas iedzīvotājiem visai nozīmīgs ir balanss starp dizainu, kvalitāti, funkcionalitāti un izmaksām. Turklāt pats svarīgākais faktors, izvēloties mēbeles, ir izmaksu atbilstība kvalitātei. Ražotājiem un dizaineriem jāspēj prasmīgi pamatot izmaksas un argumentēt pircējiem, kamdēļ lētākais krēsls bieži vien nebūs labs ieguldījums, jo neatmaksāsies ilgtermiņa lietošanā.

Atkal diskutē par nodokļa progresivitāti





Domnīcas Certus ikgadējā forumā bija pulcējušies politiķi, uzņēmēji, ekonomikas analītiķi un nodokļu eksperti, turklāt gan no Latvijas, gan no ārvalstīm, lai kopīgi meklētu risinājumus biznesa vides atbalstam, uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai un nodokļu sistēmas efektivitātes paaugstināšanai. Vienprātība valdīja, spriežot par sasniedzamajiem mērķiem, toties viedokļi atšķīrās par to, kādas reformas būtu veicamas. Viens no diskutablākajiem jautājumiem joprojām saistīts ar progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli.