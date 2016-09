Ģimene kļuvusi vēl kuplāka

Taurupietes Sandras Stepiņas, kura pērn saņēma Latvijas lepnuma balvu nominācijā Ģimene, aizbildniecībā nu ir par vienu bērnu vairāk. Kopā septiņi. Ģimenes pieauguma iemesls ir tas pats, ko audžumamma minēja pirms nepilna gada, kad ciemojos Sidrabiņos. Proti: "Bērni paši mani atrod!"

Jāatceras, ka jau pērn Diena rakstīja: "Taurupes pagasta Sidrabiņos mīt liela, draudzīga ģimene - Sandra Gavre (tagad - Stepiņa, pērn 23. decembrī Sandra reģistrēja laulību ar Jāni Stepiņu - red.) un seši aizbildniecībā esoši bērni. Tie nav vienīgie viņas aprūpētie bērni, sieviete pirms tam jau izaudzinājusi un savā dzīvē palaidusi četras savas atvases un vēl deviņus citus bērnus. Kad, tiekoties Sidrabiņos, jokojot jautāju - kā tas gadījās, viņa atbild īsi: "Bērni paši mani atrod." Sidrabiņi ir lepnas mājas. Sandras jaunākā dēla nams, kurā viņai ļauts ar saviem pieņemtajiem bērniem uzturēties. Nams ir plašs, gaišs un mājīgs. Piemērots lielai ģimenei."

Un šā gada janvārī taurupiete, kas reiz jau "teica jā" Kristapam (15) un viņa māsai Kristīnei (13), Sofijai (16) un Naurim (15), Daniēlam (8), Andrim (11), teica "jā" arī Mirdzai (16)!

Tas notika tā: Sandrai kāds no bāriņtiesas sacījis: "Krīzes centrā ir kāda meitene, aizbrauciet, parunājiet!" Sandra paklausīja. "Aizbraucu, aprunājos, un nu viņa ir pie mums," atminas sieviete. "Meitene ir liela, šogad pabeidza 9. klasi, bet man nemaz nebija bail, ka netikšu galā, jo mums jau ir Sofija, kura arī ir šajā vecumā. Abas ir sadraudzējušās un arī līdzīgas pēc skata - kā māsas!" stāsta audžumamma. Meitenes ar labām sekmēm pabeigušas skolu un iestājušās Mālpils profesionālajā vidusskolā. Viena būs pavāre, otra - dizainere.

Septītā bērna ienākšana ģimenē nesusi svētību arī pārējiem. "Mirdza ir brīnišķīga. Viņai Dievs devis talantu zīmēt un skaistu balsi dziedāt. Meitene prot spēlēt klavieres. Tik skaisti," saka Sandra, un šķiet, ka viņa pat piever acis, atminoties savu mīļāko melodiju. "Pateicoties Mirdzai, klavierspēli apgūst arī Kristīne un Sofija," par muzikalitāti ģimenē lepna ir Sandra Stepiņa, atklājot, ka mūzikas instrumentu uzdāvinājis Madlienas bāriņtiesas vadītājs Aivars Jansons. "Mūzikas instrumentu meklējām pa malu malām, jo Mirdzai bija jāturpina spēlēt, attīstīt savu talantu, bet rezultātā tās tagad spēlē visas manas meitenes. Mana sirds gavilē priekā," saka mamma.

Balva dod spēku

Kas mainījies pēc Latvijas lepnuma balvas saņemšanas? Ir divējādi secinājumi, atzīst Sandra. Pirmkārt, Stepiņu kuplajai saimei balva bija kā apliecinājums tam, ka viņi ir novērtēti un vajadzīgi kā ģimene. "Sapratām, ka ejam pareizajā virzienā, neraugoties uz to, ka daudziem cilvēkiem bērni nav vērtība. Ir cilvēki, kuri mūs nesaprot, un tā vietā, lai atbalstītu, palīdzētu vai vismaz priecātos par mūsu izvēlēto ceļu, mūs aplej ar dubļiem. Tādos brīžos paņemu Latvijas lepnuma balvu un, tāpat kā mūsu viesi, paturu to rokās. Rodas spēks."

Atceroties pērn piedzīvoto Latvijas lepnuma balvas saņemšanas dienu, Sandra teic: "Kaut dzīvē būtu vairāk brīžu, kad mūs lutinātu! Ikdienā nesanāk būt restorānā pie glīti servēta galda - vienā pusē trīs dakšiņas, otrā trīs karotītes, nesanāk piedzīvot to, ka mūs filmē, intervē." Tiešām jutāmies novērtēti, ģimene daudz ieguva, saliedējās, viņa kavējas atmiņās.

Tomēr arī pārbaudījums sekojis - bērniem skolā. Proti, pēc publicitātes televīzijā un presē par Sandras bērniem vienaudži skolā ņirguši, ka viņi ir savu īsto vecāku atstāti, auguši audžuģimenē, nevajadzīgi. Sandrai Stepiņai nācies visus audžubērnus saukt kopā un notikušo pārrunāt.

"Jūs neesat vainīgi, ka tā noticis, dzīve ir skarba," viņa skaidrojusi un notikušo izrunājusi, kopā lasījuši interneta komentārus pie raksta un smējušies par to, ka daudziem ir greizs viedoklis par viņu dzīvi. "Esam stipri," saka Sandra. Un man prātā nāk tas, ko viņa teica pirms gada - bērniem ir jājūt, ka ir tēvs un māte, kas pār viņiem stāv un krīt.

Taurupiešu vasara

"Mani bērni pagājušajā mācību gadā skolu pabeidza labi, tāpēc pa vasaru atpūtāmies zaļi," stāsta taurupiete.

"Ejam mežā, liels sēņotājs ir tētis, kurš zina labākās gaileņu un baraviku vietas, un viņam līdzi iet visi, izņemot mani. Es esmu tā, kas sēnes tīra," atklāj Sandra. "Laikapstākļi sēņošanai šogad ir īpaši labvēlīgi, tās aug griezdamies, lasām, pārdodam, krājam naudu. Vajadzību mums ir daudz. Vienīgi ar ogu lasīšanu tik labi nevedas," viņa stāsta, sēžot lapenē un mēģinot burkā iemānīt gurķus. Šodien saliktas deviņas gurķu burkas. Tētis maisa marinādi un tās karsē, mamma ar meitenēm dara pārējos konservēšanas darbus. "Jā, viņas būs saimnieces," it kā uzminējusi manas domas, nešauboties saka Sandra.

"Kuram vasarā gribas ravēt dārzu?" vaicā taurupiete, "bet meitenes izravēja. Pierunāju, ka dienā no nezālēm jāatbrīvo viena vaga, tad nepatīkamie darbi ritēja raiti. Dārzs nav liels, bet kartupeļu vagu ir daudz. Tētis ar Kristapu tos izecēja, izvagoja, pārējie vaboles nolasīja. Pa vasaru siltumnīcā ienākušies tomāti un gurķi, griezdamās augušas arī pupas. Bija brīnišķīga vasara! Noraujam sava dārza labumus un ēdam! Dzīvojam kā saimniekdēli, bet ir arī jāstrādā, jo vēdera priekiem visu nopirkt nevar," tieša ir Sandra, atklājot, ka tik lielai ģimenei dienā jānomizo divi spaiņi kartupeļu, lai visi būtu paēduši. To dzirdot, iesaucos, ka man būtu sirmi mati no kreņķiem, ka rūpju tik daudz. Sandra manu sašutumu saprot un teic, ka darba nav tik daudz kā šķiet pirmajā mirklī, viņa nav viena. "Meitenes pa virtuvi šiverē vairāk nekā es. Viņas māk gatavot, es šajā procesā maz piedalos." Ar Sandru nav nekāds "uķi puķi". Viņa neļausies, ka viņu groza bērni vai citi, ģimenē ir savi noteikumi un katram savi pienākumi. Viss kā dzīvē.

Pavērt ceļu bērnam

Ko ieteikt ģimenēm, kuras domā par to, vai savā paspārnē ņemt svešu bērnu "Šāds lēmums ir ļoti, ļoti jāpārdomā," uzsver Sandra. "Ir jābūt gatavībai risināt arī sarežģījumus attiecībās, jo katram mazam vai lielam cilvēkbērnam ir savs raksturs, dzīvesstāsts. Jāpatur prātā, ka daudziem cilvēkiem bērns nav vērtība, tāpēc var nākties just arī sabiedrības nosodījumu. Bet, ja pēc pārdomām vēlēšanās pieņemt savā ģimenē svešu bērnu joprojām ir, tad jāņem. Dzīve ar bērniem ir ne tikai rūpes un raizes, bet, lai gan daudzi to piemirst pateikt, tas ir arī prieks un gandarījums," pārliecināta ir Stepiņa. "Mirdza, kā jūties pie mums?" noprasa mamma. "Labi!" nedomājot teic meitene.

Septembrī Mirdza un Sofija spēra pirmos soļus lielajā dzīvē. Abas devās uz tuvējo arodskolu. "Pašas nolēma, ka grib būt kopā ne tikai ikdienā, arī skolā. Būs vieglāk, viena otru pieskatīs, palīdzēs. Arī man labi, kad vedīšu kartupeļu maisu uz kopmītnēm, nebūs jābrauc divos virzienos. Cerams, ka pusaudžu dullums ātri pāries," domīgi nosaka Sandra, liekot manīt to, ko visi jau zina - šis vecums nav viegls, tas ir pārbaudījums gan vecākiem, gan pašiem jauniešiem. "Mirdza un Sofija ies mācīties tālāk, pārējie vēl tepat pie manis pa Taurupi. Man ir labi bērni. Talantīgi," viņa savelk gada bilanci.