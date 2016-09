Balso par sēņu fotogrāfijām un dodies uz kino

Latvieša gēni liek ne tikai meklēt sēni, bet arī veiksmīgi atrast to - jau šobrīd ir skaidrs, ka šis ir patiesi ražīgs sēņu gads, jo konkursā Dienas sēne 2016 jau iesniegts vairāk nekā 340 fotogrāfiju. Katra no tām piedalās tautas balsojumā, tādēļ ikviens aicināts atdot savu balsi par skaistāko, dīvaināko vai visvairāk salasīto sēņu fotogrāfiju un piedalīties kino ielūgumu izlozē.

No 29. jūlija līdz 21. oktobrim norit laikraksta Diena un AS Latvijas valsts meži fotokonkurss Dienas sēne 2016, kurā ikviens aicināts dalīties ar šī gada sēņu ražu fotogrāfiju veidā. Katru nedēļu tiek noteikts viens uzvarētājs, kura fotogrāfija ieguvusi visvairāk balsu. Balvā – īpašs ozolkoka maizes dēlītis ar drupaču trauku no AS Latvijas valsts meži.

Lai prieks par sēņošanu būtu ne tikai tiem, kuri paspējuši aktīvi nodoties sēņošanas gaitām Latvijas mežos, bet arī zinātkārajiem vērotājiem – konkursa organizatori aicina aktīvi balsot par konkursā iesniegtajām fotogrāfijām un rudens vakaros dotos skatīties kino: piedaloties balsošanā līdz 22. septembrim, no balsotājiem tiks izlozēti 10 laimīgie, kuri saņems ielūgumu 2 personām uz Dienas draugu kinoseansu 27. septembrī kinoteātrī Kino Citadele. Kinoseansā tiks demonstrēta filmas „Florense Fostere Dženkinsa” pirmizrāde. Izlozes rezultāti tiks paziņoti 23. septembrī, sazinoties ar uzvarētājiem personīgi.

Savukārt balsojot pēc 22. septembra līdz 21. oktobrim, 10 balsotājiem būs iespēja doties uz oktobra Dienas draugu kinoseansu. Nākamā kinoseansa filma un datums tiks izziņoti oktobra sākumā draugukino.diena.lv.

Balsot par sēņu fotogrāfijām iespējams ŠEIT! Par vienu fotogrāfiju iespējams nobalsot reizi dienā, izmantojot kādu no sociālo tīklu pieejām.

Pievienot fotogrāfijas konkursam, kā arī piedalīties balsošanā iespējams līdz šī gada 21. oktobrim. Aicinām dalīties ar sēņošanas gaitām arī sociālajos tīklos, lietojot tēmturus #dienassene un #mammadaba.

Vairāk par konkursu mājaslapā - www.diena.lv/sene.