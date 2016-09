Astoņpadsmit gadu Leonīds Loginovs ir Rīgas brīvostas pārvaldes priekšnieks, un sešpadsmit gadus ilgst seriāls Loginova gāšana no amata.

1998.gadā, kad Loginovs tika apstiprināts amatā, Rīgas ostā iebrauca tikai mazi kuģīši un tika pārkrauti astoņi miljoni tonnu kravas, tāpēc pārvaldnieka piemaksa pie algas – procenti no apgrozījuma – nešķita tik iekārojama, cik tā drīz vien kļuva, apgrozījumam augot. Tomēr lielais atalgojums nav iemesls, kāpēc bijušā tāljūru zvejnieka, komponista Jāņa Ivanova brāļa mazdēla Loginova gāšanas centieni noveduši pie kriminālprocesa par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, veicot, iespējams, nelikumīgus ziedojumus, – tiesa sāksies 19.septembrī.

Loginovs pats uzskata, ka šie centieni ir konkurentu inspirēti un liecina tikai par sekmīgu Rīgas ostas attīstību. "Visi nez kāpēc uzskata, ka, noņemot Loginovu, atrisināsies pensionāru un skolotāju problēmas," viņš teica pirms desmit gadiem. Tagad Loginovs saka – ja viņu notiesās, viņam tiks uzcelts piemineklis, bet Rīgas osta bez viņa necietīšot, jo te lietas jau ejot tik labi, ka tās būšot ļoti grūti sačakarēt.

Fragments no intervijas :

Esat teicis, ka zaļo organizāciju pretenzijas pret ostas attīstību mēdz būt konkurentu stimulētas.



Protams, tā ir konkurence.

Kā jūs šādās situācijās jūtaties?



Jūtos labi, jo es viņus visus zinu. Loginovs daudziem neder ne jau tāpēc, ka viņš ir slikts, bet tāpēc, ka ir par daudz labs, tāpēc viņš jānomaina, un tad te kādu laiku nekas nenotiks. Tāpēc notiek dažādas kustības, lai mani no šejienes aizvāktu. Ja aizvāks Lembergu no Ventspils, tur būs katastrofa kādu laiku, kamēr atradīsies otrs. Te ir tas pats. Bet es esmu vagojis okeānus un jūras un redzējis dažādas briesmas, mani grūti ar kaut ko pārsteigt vai sabiedēt, baumošana un klačošana mani neuztrauc. Esmu pārsteigts tikai par to, ka mani tiesās par Liepājas jūrskolas atbalstīšanu. Ja es būtu sev kādu prēmiju kabatā iebāzis vai mašīnu nospēris, tad būtu skaidrs, par ko tiesā, bet ne – par jūrskolu... Tiešām jāsāk domāt, kādā valstī es dzīvoju. Es gan zinu, kas aiz kā stāv, tomēr brīnos, ka tik tālu var noiet. Mani jau tas neuztrauc, bet ir taču mani draugi, ir mamma, kas par to visu ir šausmās, ir ārvalstu diplomāti, kuri mani pazīst, viņi visi brīnās, par ko mani tiesās. Gandrīz vai iznāk, ka tiem simtiem tūkstošu, kas no Latvijas ir aizbraukuši, ir bijusi taisnība. Citās valstīs attieksme pret cilvēku ir citāda.

Vai tad Latvija nav labākā zeme pasaulē?

Protams, ir, esmu izbraucis visu pasauli un zinu. Bet cilvēkiem nav iespēju te palikt.

Uzburt labklājību taču nav iespējams.

Nav, bet pie tā vajag strādāt. Problēma tāda, ka te neviens nezina, ko gaidīt rīt un parīt, – kādi nākamgad būs nodokļi, kāda sociālā palīdzība un vai vispār tā būs. Ieslēdz tik televizoru un skaties: skolotājiem nav ko maksāt, pensionāriem arī ne... Nopirka Parex nezin kāpēc, visi iekrita totālā finanšu trūkumā, un sākās problēmas. Un neviens jau nesaka, ka rīt būs savādāk. Valdības mainās, neviens nezina, ko ar ministra portfeli darīt.

Vai varat nosaukt trīs Latvijas politiķus, kuri būtu valstsvīra vārda cienīgi, kuri domā par valsti?

Tas ir slikts jautājums, esmu pārliecināts, ka par valsti domā ļoti daudzi, bet viņiem nav iespēju savu domu realizēt, jo tāda ir varas konstrukcija – pie varas ir politiskās partijas, tās regulē tie, kas tās ir finansējuši.

Kurš uzvarēs nākamajās pašvaldību vēlēšanās Rīgā?

Domāju, ka uzvarēs tie paši. Vienīgais, kas vēl te var uzvarēt, ir tas pats Lembergs. Ja viņš atnāktu un teiktu: "Vai gribat Rīgu kā Ventspili?", daudzi par viņu nobalsotu. Bet, tā kā viņš te nenāks, šiem diviem Rīgā pretinieku nav. Ir daudz cienījamu cilvēku gan Vienotībā, gan Tēvzemē, bet viņiem nav vadītāja. Es, būdams tajā putrā iekšā, neredzu, kurš varētu nacionālo spārnu pacelt pret Ušakovu un Ameriku, lai gan Ameriks arī ir "nacionālais kadrs".

Kāpēc pats neejat politikā?

Man nav laika, un neesmu arī liels orators. Savā Mērsragā visu esmu izdarījis, ko dzīvē vajadzēja. 23.decembrī man pienāks pensijas gadi, un ir plāns tomēr tīties prom, ja nebūs atkal kāda krimināllieta, kur būs jāaizstāvas. Ceru, ka šī krimināllieta beigsies un varēšu mierīgu sirdi iet prom.

