Sacensībā aizmirst visas bēdas

Iedvesmojošiem dzīvesstāstiem bagātākais sporta notikums šajās dienās sācies Riodežaneiro, kas neilgi pēc olimpisko spēļu beigām uzņem paralimpiskās spēles, kurās godalgas cer izcīnīt arī vienpadsmit Latvijas atlētu. "To atmosfēru gribas izbaudīt vēl un vēl, "stāsta pirms četriem gadiem Londonā pabijušais peldētājs Jānis Plotnieks. «Lai gan tur sabraukuši ļoti daudz it kā nelaimīgu cilvēku, kopējā atmosfēra ir fantastiska. Visi tajā brīdī ir aizmirsuši par to, ka viņiem kaut kā nav vai kaut kas sāp. Visi ir draudzīgi. Tā ir milzīga emociju gamma." Piecpadsmitās paralimpiskās spēles sākās 8. septembrī un ilgs desmit dienu.

Katrās no pēdējām četrām vasaras paralimpiskajām spēlēm Latvijas sportisti izcīnījuši vismaz divas godalgas, un šogad Rio ir laba iespēja rezultātu vēl vairāk uzlabot. Visas līdzšinējās godalgas izcīnītas vieglatlētikas stadionā, un tur arī šoreiz būs mūsu lielākās cerības. Bez Apiņa, kurš jau paralimpisko spēļu pirmajā dienā startēja diska mešanas sacensībās un guva zelta medaļu, visaugstākos mērķus izvirzījuši arī Edgars Bergs un Diāna Dadzīte. Viņa nesa Latvijas karogu spēļu atklāšanas ceremonijā, kaut arī šīs sportistei ir pirmās paralimpiskās spēles. Dadzīte sevi spilgti pieteikusi mešanas disciplīnās. "Zinu, ko varu, un mans treneris arī to zina. Ja es pati psiholoģiski nesalūzīšu vai nesāks snigt (smejas), tad tur kaut kam ir jābūt. Neapgalvoju, ka noteikti jāizcīna zelta medaļa, lai sevi pārāk psiholoģiski nenoslogotu, bet uz to nepārprotami iešu," Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons veidotajā videomateriālā stāsta sportiste, kura ir savas grupas ranga līdere šķēpa mešanā un lodes grūšanā, kā arī starp vadošajām diska mešanā. Lodes grūšanas gan programmā nebūs.

Lodes grūdējam Edgaram Bergam jau ir pieredze divās paralimpiādēs, turklāt viņš izcīnījis trīs godalgas – divas sudraba un vienu bronzas. Nu atlēts, kurš pagājušajā gadā ieguva Latvijas Paralimpiskās komitejas speciālbalvu, ir apņēmies tikt arī pie vērtīgākās medaļas. Pērn Katarā viņš izcīnīja sudraba godalgu pasaules čempionātā. Lodes grūšanā un šķēpa mešanā startēs Taiga Kantāne.

Diemžēl vēl viens stabils medaļu pretendents Dmitrijs Silovs uz Rio nedevās, jo viņa grupā šoreiz nenotiek sacensības šķēpa mešanā, kur viņš ir starp vadošajiem pasaulē. Rezultātus pasaules augstākajā līmenī pēdējā laikā sasniegusi arī ratiņpaukotāja Poļina Rožkova. Viņa pērn izcīnīja pirmo vietu pasaules rangā, turklāt uzvarēja divos Pasaules kausa posmos. Augstvērtīgus rezultātus paralimpiskajā iejādē pēdējos gados sasniedz Rihards Snikus, kurš Rio cer atrast īsto sapratni ar savu zirgu King of the Dance. "Mums lidot uz Rio ir vairāk interesanti nekā bailīgi," Apeirons veidotajā video stāsta Snikus trenere Olga Šellere.

Negaidīti pie ceļazīmes uz Riodežaneiro tika airētāju divnieks Žanna Cvečkovska un Eduards Pupels. Lai gan viņi neizpildīja kvalifikācijas normatīvus, rīkotāji viņus ielūdza startēt, jo Latvija līdz šim šajā disciplīnā nebija pārstāvēta. Nācies pat pavasarī steigšus meklēt atbilstošu laivu, lai varētu trenēties.

"Aicinu vest savus bērnus peldēt ar jebkādām problēmām. Vienalga – rokas, kājas vai mugura – ūdens visu ārstē un visiem palīdz. Daudziem, kam ir muguras problēmas, iesaku neiet uz operācijām. Visu var izdarīt šādi – vingrošanas paklājiņš, nedaudz svariņi. Muguru pie zemes, un vingrojam. Man ar iedzimtu muguras problēmu jāvingro kārtīgi katru dienu, citādi ir ļoti grūti. Ar lielu darbu viss ir kārtībā – no malas neviens neko nepateiks," stāsta Plotnieks. Savukārt Žanna autoavārijā piedzīvoja mugurkaula lūzumu, un dakteri apšaubīja, vai viņa spēs staigāt, ja nu vienīgi ar spieķīša palīdzību. "Pateicoties sportam, varu pati pārvietoties," gandarīta ir sportiste.