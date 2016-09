Šonedēļ SestDienā: Laid, lai iet

Laid, lai pulkstenis iet, neturi viņu ciet, – savulaik dziedāja Līvi, un atceros – kad biju maza, katru reizi iztēlojos, ka varētu mēģināt tomēr saķert pulksteņa rādītājus, neļaujot tiem pakustēt. Bet, redz, mūsdienās pēc ne viena vien pētījuma un augstu un mācītu speciālistu novērojumiem izrādās – tas laiks tomēr tāds stiepjams jēdziens. Nekur neaizskries, ja vien pareizi saplānosim. Lai gan tomēr svarīgākais šīs nedēļas rakstā par laika plānošanu man šķita pavisam kas cits – nevajag aizmirst atvēlēt laiku arī garlaicībai. Tad visādas labas idejas radīsies no nekā. Jeb, precīzāk, – no tās pašas garlaicības. Kaut kā skaisti tas tomēr, kā jums šķiet?

Savā ziņā to varētu salīdzināt ar tādu nulles punktu, kurā neizbēgami jānonāk pēc kaut kā liela un padarīta – mūziķu gadījumā lai tas būtu ierakstīts albums, kādam citam varbūt nolikts eksāmens dzimtajā valodā, kuru ikdienā vairs tik bieži nedzird, vai izveidota teātra izrāde –, un par to runā arī dziedātāja Alise Joste. Viņa atzīst – dziesmas vispirms ir vajadzīgas viņai pašai, bet albumu ierakstīšana prasa nenormālu spēku. Pēc tam tikai lēnām var atkal celties augšup un, darot visādas "mazas" lietas, atkal krāt sevī iedvesmu un spēju dot kaut ko citiem.

Tomēr iedvesmai ne vienmēr obligāti jānāk no kā netverama, poētiska vai mūžīgi vērtīga. Par iedvesmu var gluži labi noderēt arī, piemēram, politiski notikumi, kā to pierāda visu Eiropas valstu lielāko laikrakstu karikatūristi – kamēr politiķi plēsa no galvas matus un visi daudzie "eksperti" gudri sarauktām uzacīm sprieda, pie kā nu novedīs (tomēr atzīsim – līdz galam neprognozētais) britu balsojums par izstāšanos no Eiropas Savienības, zīmētās ironijas mākslinieki uzspicēja zīmuļus un ļāva vaļu iedvesmai. Rezultātā – vairāk nekā interesanta mākslas darbu kolekcija, kas parāda ne tikai oficiālos viedokļus, bet arī šo to, kas "prātīgajiem" komentētājiem paslīd garām vai apzināti tiek noklusēts un pietušēts. Karikatūru apkopotāji atzīst – sanācis ne tikai asprātīgs, bet arī padrūms paneiropeisks vēstījums. Es gan teiktu, ka ironija te patiesi vietā, tās nevajadzētu baidīties un, tieši otrādi, – vajadzētu ļaut vaļu, jo nereti tieši tā, lai arī varbūt drusku sāpīgi iedur, vislabāk parāda ne tikai vājās vietas, bet arī gluži vienkārši muļķību (piekritīsiet taču, galu galā vienmēr izrādās – tās netrūkst nevienā procesā).

Un vēl – ja par to laišanu – jālaiž plašajā pasaulē arī tās mūsu filmas, jo, kā mēdz teikt, ja loterijas biļeti nenopirksi, arī pie laimesta nu nekādi nevarēs tikt. Tāpēc – lai iet, neturēsim viņas ciet. Gan jau arī pašas zina, kur iet un kā agrāk vai vēlāk līdz zeltītajam Oskaram nonākt.

POLITIKA. Ar zīmuli par Eiropas sāpi. Asprātīgs un drūms paneiropeisks vēstījums jeb karikatūristu skats uz Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) un bloka pašreizējo stāvokli. Apkopotas 28 ES dalībvalstu medijos publicētās ilustrācijas, kas asāk un kodolīgāk par tā sauktajiem ekspertiem parāda svarīgāko par šo tēmu.

TUVPLĀNĀ. Nagi noslēpti dūrītēs. Klausoties Alises Jostes mūziku, cilvēki gan skrien, gan mācās, bet pašai dziedātājai katrs albums liek attapties nulles punktā, lai pēc tam atkal krātu sevī spēju dot ārā. Ja rezultātu kāds novērtē, ir dubultgandarījums.

AKTUĀLS VIEDOKLIS. Minimālisms un maksimālisms. Gadu no gada desmitiem pasaules valstu izvēlas sūtīt savas filmas uz sacensību par Oskara nomināciju labākās ārzemju filmas kategorijā. Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma stāsta par sarežģīto filmu ceļu līdz zeltītajai statuetei un kāpēc pati katru reizi sastingst, izdzirdot jautājumu – kādas mums ir izredzes tikt pie Oskara?

SestDienas SALONS. Divi vienā, kas nav viens. Putins nav labais, bet ir spēks – Maskavas scenārists Genadijs Ostrovskis atklāj ārpus Krievijas dzīvojošo tautiešu proputiniskuma cēloni, bet Dailes teātrī stāsta par divu vīriešu mīlestību pret vienu sievieti.

TĒMA. Mācās, lai atgrieztos. Iet vienlaicīgi divās skolās, ar skolotāju sarunāties skaipā un mājasdarbus pirms nodošanas ieskenēt – tās ir tikai dažas no lietām, pie kurām jāpierod ārzemēs dzīvojošo ģimeņu bērniem, kuri līdzās mītnes zemē apmeklētajai skolai izvēlas arī tālmācību. Šādu iespēju piedāvā vairākas Latvijas skolas, tomēr pieredze un domas par programmu plusiem un mīnusiem dalās.

PORTRETS. No kriminoloģijas līdz kāzām Parīzē. Tikai ar nelielu pieredzi darbā saldumu veikalā, taču ar lielu vēlmi iepazīt un mācīties Anete Lūsiņa no kriminoloģijas studijām pamazām nonākusi līdz kāzu fotografēšanai visā Eiropā. Ikdienā viņa dzīvo Anglijā un darbojas fotokameras abās pusēs.

PSIHOLOĢIJA. Dārgo minūšu spēks. Nevis nav laika, bet tas ir nepareizi saplānots – SestDiena piedāvā iepazīties ar dažādām metodēm, kā savu dienu veidot tā, lai pietiktu laika visam.

PRIEKŠĀ. Ugunīgs kā cilvēka gars. Katram pašam jāmācās pārvaldīt savu iekšējo uguni, jāraugās, lai tā būtu radoša, nevis ārdoša, uzsver Vidrižu folkloras kopas Delve dalībniece gleznotāja Aina Tobe. Līdz ar tumsas iestāšanos 1. oktobrī Līgatnē, Vienkoču parkā, notiks gadskārtējā Uguns nakts, kuras laikā ar uguns rituālu varot sagatavoties un uzlādēties ziemas tumšajam periodam.

CEĻOJUMS LAIKĀ UN TELPĀ. Poēma par spārniem… jeb Pa Muromieša un latviešu lidotāju pēdām. Elvita Ruka dodas uz Moņinu, bijušo militāro pilsētiņu, kuras lielākais lepnums, kopš 2011. gadā likvidēta slavenā Kutuzova Kara lidotāju skola, ir Aviācijas muzejs. Grandioza lidaparātu krātuve, ko pašlaik vienlīdz apdraud gan kapitālisms, gan politika.

KROGS UZ PAPLĀTES. Vakariņas Berga restorānā. Vēloties kaut kur aukstajā laikā galvaspilsētā tikt ne tikai pie vasarā nobaudītajiem labumiem, bet arī sajūtām, Zirnis dodas uz Berga bazāru, kur gan labi barota runča un lauku miera vietā viņu sagaida maza kāpostu dobīte un viens koks, tomēr restorāna ēdienos un to studijās nākas iegrimt tik ļoti, ka var pat par Afrodītēm aizdomāties. Vakariņām beidzoties, Zirnim prātā tikai viena doma – kur gan tas Nigērijas karaļa finanšu pārvaldnieks kavējas?

SestDienas VAKARIŅAS. Skatāms un apēdams baudījums. Mazās ģildes kultūras menedžere Inita Malnača ikdienā ir ātro recepšu cienītāja un arī SestDienas lasītājiem iesaka vienkāršo, bet ļoti garšīgo un sildošo ķirbju biezzupu, kuru pati – īpaši rudenī – gatavo bieži. Savukārt saldajā – krēmsiera torte ar ķiršiem, kas iepazīta no īstiem kulinārijas meistariem.

Kā arī PERISKOPS, ZVAIGŽŅOTĀ NEDĒĻA, KULTŪRIZKLAIDES DEVA, KINO, SMADZEŅU KU(S)TINĀŠANA, SVAIGI, HOROSKOPI, ANEKDOTES, SMALKĀS APRINDAS.