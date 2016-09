Šonedēļ SestDienā: Nedzīvot tikai sev

Tikpat vienkārši, cik šokējoši. Vai vienkārši šokējoši. Vai šokējoši vienkārši. Atceraties senās spēles ar pieturzīmēm, kuru trūkums vai, tieši otrādi, lietojums maina domu uz pretējo?

Domājot par Alvja Hermaņa politisko teātri – izrādi Pakļaušanās –, gribas tā drusku spēlēties ar vārdiem un domām. Varbūt tāpēc, ka izrāde atstāj spēcīgu pēcgaršu. Un ne tikai tāpēc, ka tā trāpa jau labu laiku karstos diskusiju tematos – par islāmu, par bēgļiem, par Eiropas bojāeju (vai ilgstošu agoniju? Vai tomēr jaunu sākumu?), par sabiedrības iesaistīšanos politiskajos procesos, intelektuāļiem un to lomu utt., u.t.jpr. Bet arī tāpēc, ka visvairāk tā liek domāt pašam par sevi, par (jā, pat ja kādam tas skan banāli) dzīves jēgu, vēlmi un pat nepieciešamību dzīvot. Vismaz man. Un, kamēr izrāde sākusi savu dzīvi, pamazām raisot diskusijas gan teātra profesionāļu, gan skatītāju vidū, mums šķita interesanti aicināt uz sarunu SestDienā nevis tās idejisko tēvu (interviju ar Alvi Hermani lasiet KDi 8. septembra numurā), bet tieši izrādes galvenās lomas atveidotāju – aktieri Vili Daudziņu, kuram vakaru pēc vakara jāiemiesojas vidējā eiropieša ādā un neizbēgami par to visu jādomā. Gan par politiku, gan brīvībām, kuras baudām ikdienā, gan eksistenci un mūsu nākotni. "Būtu muļķīgi, ja mēs visi dzīvotu ar šo nāves apziņu, katru dienu kā pēdējo," saka Daudziņš. Arī saruna ar viņu atstāj pēcgaršu. Spēcīgu. Izlasiet. Jo – gribam mēs to vai ne – nevienā no iepriekš minētajiem jautājumiem mēs nevaram izvairīties no sava viedokļa formulēšanas. Agrāk vai vēlāk. Asāk vai maigāk. Tās ir tēmas un vaicājumi, uz kuriem mums jāspēj atbildēt kaut pašiem sev – godīgi, ko domājam. Pat ja to nesakām skaļi. Pat ja mums apkārt vienas vai otras nometnes piekritēju ir pārāk daudz un negribam strīdēties.

Taču vajag jau arī kaut ko līdzsvaram, kaut ko gaisīgāku varbūt – tāpēc šonedēļ arī par dziesmām. Un koriem. Latviju kā koru lielvalsti. Beidzot esam sagaidījuši, ka arī pie mums sabrauks labākie no labākajiem – ne tikai lai sacenstos savā starpā, bet arī priecētu klausītājus ar lielisku sniegumu. Varbūt paceltu pāri ikdienai un visiem nopietnajiem jautājumiem. Kaut kur augstāk. Par to diriģents Jānis Ozols, kurš izlolojis savu lielo sapni un tagad burtiski staro pāri plūstošā enerģijā dažas dienas pirms lielā notikuma. Atliek vien piebilst – viņš ir uzskatāms piemērs, ka dziesmas (un kori!) acīmredzami iedvesmo.

Un vēl par draudzību. Nebeidzami uzticīgu, pat pienākumus pildot. Tādu, kādu savam saimniekam spēj sniegt tikai viņa četrkājainais draugs. Un tur jau arī laikam tas aplis noslēdzas. Nedzīvot tikai sev. Šķiet, tas ir tas, kas visu galu galā apvieno. Eksistenciālus jautājumus, ikdienu un pasauli mums apkārt. Mūs pasaulē. Pasauli mūsos.

Šīs SestDienas, 16. – 22. septembra, numurā lasiet:

SestDienas SALONS. Vēl pasūtīt meitenes internetā? Vairākas sievas aktieris Vilis Daudziņš nevēlas. Viņš iejuties vidējā eiropieša ādā Alvja Hermaņa politiskajā teātrī – izrādē Pakļaušanās –, spriež par šaubām, atzīst, ka viņu neliek mierā pārdomas par nākotni, un sapņo par darbu atjaunotā JRT ēkā.

PASAULĒ. Slaktēt kārais prezidents. Tikai nepilnus trīs mēnešus pēc prezidenta Rodrigo Dutertes nākšanas pie varas Filipīnas noasiņo narkokarā, par kuru šausminās starptautiskā sabiedrība. Bet valsts vadītājs savu politiku uzskata par pareizu un savus kritiķus visbiežāk vienkārši dēvē par kuces bērniem.

MĀKSLA. Bērns sāk ar zīmēšanu. Kad esi jauns, ļoti daudz nodarbojies ar mīlestību, tu vari vairāk ceļot, ieēst un iedzert, bet, gadiem ritot, tas viss mazpamazām pazūd, saka gleznotājs Raimonds Staprāns. Savulaik bēgļu nometnē pret cigaretēm iemainījis krāsas un otas, tagad viņš stāsta arī par gleznotāja pieaugšanu, primitīvo mākslā un cik ilgi var skatīties uz gleznu.

TUVPLĀNĀ. Cilvēkam tiešām vajag suni. Gluži tāpat kā cilvēku, arī viņu "labāko draugu" vidū sastopami gan valsts dienesta darbinieki, gan konkursu un publicitātes zvaigznes, gan tādi, kuri savu dzīvi veltījuši, lai kādam palīdzētu. SestDiena izzina, cik daudz var iemācīt mūsu mīluļiem un ko vēl bez prieka un mīlestības savam saimniekam tie spēj sniegt.

FOKUSĀ. Koru lielvalsts apliecinājums. Manas ambīcijas ir padarīt šo konkursu par Formulu 1, īsi pirms Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa iedvesmas pilns saka tā iniciators un mākslinieciskais vadītājs diriģents Jānis Ozols. Viņš norāda – beidzot, organizējot augstas kvalitātes ikgadēju koru konkursu, Latvijai ir iespēja apliecināt savu slavu kā zemei, kura dzied. Sapņi ir lieli, bet arī pietuvināti ierindas klausītājam – lai jebkuram būtu iespēja sekot līdzi koru konkursam kā aizraujošai sacensībai ar aizkadra komentāriem par virtuozitātes augstumiem un arī kļūdām.

PRIEKŠĀ. Ai, kājas tik vieglas. Pirmā bija dziesma bez vārdiem, kad, tikko atvests no dzemdību nama, vēlākais Menueta vokālists Adrians Kukuvass demonstrējis savas vokālās dotības uz pilnu klapi. Tagad mūziķis gatavojas savas 65. jubilejas koncertiem, dalās ar obligātajiem rituāliem pirms uzstāšanās un vēlas aizbraukt uz sava vectēva salu.

VIEDOKĻU SADURSME. Vai jāierobežo veikalu darbalaiks? Par un pret ­– Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības vadītāja Maira Muceniece un Linstow Center Management valdes loceklis Mārcis Budļevskis.

TĒMA. Atejas laiks 00. Bez fizioloģisko vajadzību kārtošanas nevienā valstī iztikt nevar, un – ne tikai tradīciju atšķirībās, bet arī pieredzes stāstos par to ievērošanu košuma netrūkst... Tualetes Latvijā un citviet.

CEĻOJUMS. Cauri dubļiem ar lotosu ziediem. Bez iespējas izvairīties no nabadzības visapkārt un tā arī neredzēt tīģerus, bet piedzīvot kārtīgu kultūršoku, asiņainas reliģiskās ceremonijas un ieraudzīt tādu Indiju, par kādu var lasīt grāmatās, – tas iespējams Kalkātā.

KINO. Klasika un festivālu pērles. SestDiena ieskatās festivāla Baltijas pērle piedāvājumā – tas uz Rīgu, kā ierasts, atvedis gan klasiku, gan svaigāko no Eiropas kinofestivālu izcilnieku darbiem.

KROGS UZ PAPLĀTES. Burgeri kā baravikas. Drusku dusmojoties uz Laika veci, Zirnis aizklīst līdz Valhallai, ko šoreiz noskatījis tīmeklī, un, apcerot dievu likteņus, tiek pie vieniem no vislabākajiem kartupelīšiem Rīgā ­– ne par sausu, ne par slapju, silti un garšīgi.

SestDienas VAKARIŅAS. Kad vairāk ir labāk! Mākslinieks Reinis Pētersons ēdiena tapšanas procesam pieiet radoši un brīvi, pēc sajūtas un acumēra un SestDienas lasītājiem piedāvā divus labi pārbaudītus viesu vēderu pieradināšanas variantus. Proti, Vistu spārniņus ingvera kažokā, kuri uzreiz jācep vairākās pannas, jo nedrīkst pagatavot pārāk maz, un biezpiena un marmelādes pīrādziņus, kuru gatavošanā var iesaistīt arī bērnus.

Kā arī PERISKOPS, ZVAIGŽŅOTĀ NEDĒĻA, KULTŪRIZKLAIDES DEVA, SMADZEŅU KU(S)TINĀŠANA, SVAIGI, HOROSKOPI, ANEKDOTES un SMALKĀS APRINDAS.