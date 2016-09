Šonedēļ SestDienā: Punkti uz i

Ko jūs darītu, ja jūs ieliktu cietumā? Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs tādā gadījumā krāsotu sienas un būvētu kuģus. Taču, ja viņu cietumā neieliks, viņa "valdīšanas" gals, kas daudziem šķitis gandrīz neiespējams, tomēr samanāms. Proti, par Nemirstīgo Kašķeju dēvētā amatpersona, kas pašreizējā krēslā cieti sēž jau veselu pilngadību – 18 gadu –, šo gadu gatavs noslēgt ar iešanu pensijā. Jeb, kā pats saka, "tīties prom". Vismaz tā viņš apgalvo intervijā SestDienai.

Loginovam kādu līdzīgu būtu jāpameklē. Par spīti tam, ka priekšā tiesu darbi, viņš jebkuru pārmetumu sev noraida, vienlaikus nekavējoties uzskaitīt labos darbus. Tomēr uz jautājumu, ko gribētu redzēt par sevi vēstures grāmatās, atbild īsi: "Neko." Vēsture pati salikšot punktus uz i. Tiesa kas tiesa. Pārējais – jūsu pašu vērtējumam. Jāpiebilst – negribētos piekrist viņa paša teiktajam, ka nav viņam oratora dāvanu. Manuprāt, to netrūkst gan…

Katrā gadījumā ar Loginovu nerēķināties nevar ne viņa kritiķi, ne atbalstītāji. Gluži tāpat, lai gan pavisam citādi, kā ar Mairi Briedi. Domāju, droši var teikt, ka Briedis licis interesēties par boksu ne tikai sporta faniem, kaut it kā tipiska boksera tēlam nemaz neatbilst – nav ne lecīgs, ne raupjš. Un SestDienas sarunā ar māsām Kolātēm labprāt spriež gan par vīrieša dabu, gan policista ikdienas darba plusiem un mīnusiem.

Bet tikmēr kaut kur paralēlajās pasaulēs vēl citu sajūtu un notikumu pilna buķete. Kamēr daļā pasaules uzplēš rētas un atkal pulcējas, lai pieminētu 11. septembra upurus, aizdomājoties par to, ko viena diena vai pat tikai pāris stundas var mainīt neatgriezeniski un uz visiem laikiem, tikmēr Venēcijā zvaigžņu mirdzums aizsit skatienu un Rio jau atkal pulcējas sportisti no visas pasaules, Latvijai pamatoti solot ne tikai emocijas, bet arī medaļas.

Un ko varam mēs, tie parastie, kam vienkārši SestDiena un nedēļas nogale pienākusi? Varam uz Līgatni aizbraukt, lai iepazītu to no jauna. Varam arī, piemēram, sev Genovevu atklāt. To, kura grāfa lielmāte un kādreiz prata ne tikai latvju tautu ar savām likstām aizraut, bet pat dažai labai sievai asinis stiprāk uzsist – tā, ka Genovevas dēļ pat kauties bija gatava. Tikai vēlreiz apliecinot, ka pamatlietas tomēr gadu gadiem nemainās un arī Briedim taisnība – kautiņš bez stāsta nevienam nešķiet interesants.