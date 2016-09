FOTO: Riodežaneiro atklātas XV paralimpiskās spēles     

Sambas ritmos trešdien izpārdotā Marakanas stadionā tika atklātas Riodežaneiro paralimpiskās spēles, kurās uz starta izies arī 11 atlēti no Latvijas.

Vienu no iespaidīgākajiem priekšnesumiem atklāšanas ceremonijā nodemonstrēja amerikāņu paralimpietis Ārons Vīlzs, kurš savā ratiņkrēslā nolēca no 17 metrus augstas rampas. Tam sekoja dzīvespriecīgi sambas ritmi un karnevāla kultūras reprodukcija no Riodežaneiro pludmalēm.

Tomēr nu jau kārtējo reizi ļoti skaļi tika izsvilpts nesen oficiāli amatā stājušais Brazīlijas prezidents Mišels Temers. Viņš paātrināti paziņoja, ka spēles ir atklātas un aizgāja no skatuves.

Tāpat atklāšanas ceremonijā izcēlās vēl kāds incidents, jo viens no Baltkrievijas sportistiem parādē nesa diskvalificētās Krievijas karogu, vēloties izrādīt solidaritāti šīs valsts atlētiem. Krievija dopinga sistēmas uzturēšanā un vainīgo sportistu piesegšanā ir pilnībā diskvalificēta no paralimpiskajām spēlēm.

Savukārt pirmo reizi 32 gadu laikā atklāšanas ceremonijā nepiedalījās Starptautiskās Olimpiskā komitejas (SOK) prezidents, jo Tomass Bahs šajās dienās apmeklēs bijušā Rietumvācijas prezidenta Valtera Šīla bēres. Turklāt trešdien izskanēja, ka viņš vismaz pagaidām neplāno ierasties uz spēlēm. Paralēli Brazīlijas mediji ziņo, ka Brazīlijas policija vēlas viņu nopratināt saistībā ar olimpisko spēļu biļešu spekulācijā apsūdzēto SOK izpildkomitejas locekli Patriku Hikiju. Savukārt citi uzskata, ka viņš neieradīsies Krievijas dēļ, jo SOK pret šo valsti izturējās daudz maigāk par paralimpiskajām amatpersonām un nediskvalificēja no Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm.

Tikmēr Brazīlijas Olimpiskās komitejas vadītājs Karluss Nuzmans savā runā gaidāmo sacensību dalībniekus nosauca par "supercilvēkiem".

Vairāk nekā 4300 akli, bez kādas no ķermeņa daļām vai daļēji paralizēti sportisti sacentīsies nākamās 11 dienas. Sešas valstis savus atlētus uz paralimpiskajām spēlēm sūta pirmoreiz vēsturē, bet bēgļu komandu pārstāvēs divi atlēti.

Latvijas delegācija atklāšanas ceremonijā bija gaišos lina tērpos, kas tika šūdināti Smiltenē ar modes mākslinieces Ivetas Purmales palīdzību. Karognesējas gods bija uzticēts vieglatlētei Diānai Dadzītei.

Latviju sacensībās pārstāvēs vieglatlēti Dadzīte (šķēpmešana un diska mešana), Taiga Kantāne (diska mešana un lodes grūšana), Aigars Apinis (diska mešana) un Edgars Bergs (lodes grūšana), iejādes sportā startēs Rihards Snikus ar zirgu "King of the Dance", loka šaušanā individuāli un arī jaukto komandu sacensībās piedalīsies Ieva Melle un Gints Jonasts, paralimpiskajā airēšanā sevi centīsies pierādīt Eduards Pupelis un Žanna Čveckovska, jau otrajās paralimpiskajās spēlēs piedalīsies peldētājs Jānis Plotnieks, bet ratiņpaukošanā viena no galvenajām favorītēm būs Poļina Rožkova.

Jau pirmajā sacensību dienā uz starta izies pieredzējušākais un titulētākais Latvijas komandas dalībnieks Apinis, kurš sacentīsies savās piektajās paralimpiskajās spēlēs. Viņam ceturtdien starts sāksies plkst.16.10 pēc Latvijas laika, turklāt šajā laikā sacensības tiešraidē būs iespējams vērot Latvijas Televīzijas (LTV) 7.kanālā.