Esiet gatavi īpašai kino norišu un pasākumu intensitātei. Oktobrī tā sasniegs kulmināciju.

Rudens kinofestivālu sezona ir uzņēmusi apgriezienus gan Latvijā, gan pasaulē. Tomēr tik blīvs festivālu klājiens, kad viens min uz papēžiem otram, kā patlaban Rīgā, diez vai būs vēl kur atrodams. Aizlīgojusi pašpietiekamā Baltijas pērle, kurā, par spīti tradicionālajām organizatoriskajām īpatnībām, bija arī lieliska Kannu festivāla filmu izlase (daļa no tām parādīsies arī kinoteātros). Jau sācies un līdz 2. oktobrim notiks festivāls 2Annas, kura specializācija ir īsfilmas – šķietami ļoti populārs, bet komerciālajos kinoteātros parasti ignorēts formāts. Teju visi pasaules režisori un tie, kuri par tādiem gribētu būt (studenti), darbu kino sāk ar īsfilmām – tālab īsfilmu festivāliem par pieteikumu trūkumu nav jāsūdzas – 2Annās ir gan starptautiskais, gan Baltijas konkurss (www.2annas.lv). Festivāla norises centrs – Kaņepes Kultūras centrs (KKC) – liecina par precīzu mērķauditorijas izvēli – īsfilmām piestāv jaunība un alternatīvisms. 2Annās ir arī atgādinājums, ka viss šajā pasaulē nav sācies ar jauniešiem un īsfilmām, tālab vērts pievērst uzmanību skarbā vācu ģēnija Rainera Vernera Fasbindera filmas Bailes saēd dvēseli seansam (KSunī 2. oktobrī plkst. 18).

2Annas grasās arī atgādināt jaunajiem autoriem, ka ar īsfilmas izveidošanu nekas nav beidzies, sākas sīvā cīņa par izdzīvošanu un to, lai tavu filmu kāds kaut kur parādītu. Atziņas no Filmu izplatīšanas foruma, kas notiks KKC 30. septembrī plkst. 10 (ieeja bez maksas) ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, var noderēt ne tikai īsfilmu autoriem, bet arī daudz pieredzējušiem kino nozares profesionāļiem.

6. oktobrī ar Jāņa Streiča šedevra Svešās kaislības (1983) restaurētās versijas pirmizrādi tiks atklāts Nacionālais kinofestivāls Lielais Kristaps. Tā ir viena no divām Jāņa Streiča filmām, kura piedzīvojusi pamatīgu restaurāciju kā dāvanu mums visiem un arī Latvijas kinovēsturei režisora apaļajā dzimšanas dienā. Svešās kaislības nekad nav ietilpušas Streiča bestselleru – TV kanālu intensīvi izrādīto filmu – skaitā, par spīti tam, ka pats režisors to uzskata par vienu no saviem labākajiem darbiem. Tā nav viena no Streiča jaukajām komēdijām, bet gan jaudīga, satricinoša drāma, kuras darbība notiek XX gadsimta 40. gados, – attiecības filmas varoņu starpā sasniedz Šekspīra traģēdiju cienīgu kulmināciju. Protams, varoņus samaļ laikmeta dramatisko notikumu grieži. Vija Artmane Svešajās kaislībās ir radījusi vienu no savām spēcīgākajām kinolomām.

Viens no iemesliem, kāpēc filma ilgus gadus tika uzskatīta par "neizrādāmu", ir ne vien tehniskie nobružājumi un laikazobs, bet arī tas, ka pamatā bija pieejama filmas kopija krievu valodā. Svešās kaislības nu jau latviešu valodā un restaurētā versijā atgriežas Latvijas kultūrapritē, atgādinot, ka Jānis Streičs nav tikai populāru komēdiju un hita Mans draugs – nenopietns cilvēks (otra restaurētā filma) autors, bet arī režisors, kuram pa spēkam ir traģēdijas vēriens. Restaurētās filmas būs skatāmas Lielā Kristapa programmā kinoteātrī Splendid Palace, un tas ir tikai sākums.