Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis (ZZS), kurš ir aizdomās turētais kriminālprocesā par iespējamu partiju nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā, ceturtdien domes ārkārtas sēdē tika atcelts no amata.

Neuzticības balsojumā vairākums nobalsoja par Trukšņa atbrīvošanu no pilsētas mēra amata.

Balsojumā par neuzticības izteikšanu Truksnim viņš no amata tika gāzts ar astoņām balsīm "par" un sešām "pret". Par viņa atbrīvošanu no mēra amata balsoja Saskaņas, Vienotības un partijas Tev, Jūrmalai deputāti, kā arī vienīgā domes nacionālās apvienības Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (NA) deputāte. Pret mēra gāšanu no amata bija visi seši Zaļo un zemnieku savienības deputāti, bet pats Truksnis balsojumā nepiedalījās.

Tā jau ir otrā reize, kad Truksni atbrīvo no domes vadītāja amata, jo 2013.gada aprīlī viņu no Jūrmalas domes priekšsēdētāja amata atbrīvoja, jo pašvaldības deputātu neuzticības pamatā bija Trukšņa reklamēšanās par nodokļu maksātāju naudu.