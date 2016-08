Piektdien Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes pārvaldes darbinieki saņēma informāciju no kāda Imantas lielveikala apsarga - viņš pamanījis, ka kādā automašīnā tiešos saules staros ilgstoši bija atstāts suns.

Vienā no logiem gan bija atstāta neliela sprauga, taču policisti, iebāžot pirkstus transportlīdzekļa salonā, konstatēja, ka salons tik un tā ir pamatīgi uzkarsis. Bija arī redzams, ka sunim nav atstāts trauks ar ūdeni.

No veikala apsarga noskaidrots, ka viņš automašīnā atstāto suni pamanījis jau plkst.7 no rīta, kad gājis apgaitā. Sākumā apsargs nodomājis, ka suņa īpašnieki aizgājuši vien uz neilgu laiku. Dodoties apgaitā pēc pāris stundām, vīrietis konstatējis, ka suns aizvien atrodas iespundēts automašīnā.

Likumsargiem neizdevās uzmeklēt automašīnas īpašniekus. Kārtības sargi caur veikala skaļruņiem trīs reizes aicināja konkrētās automašīnas īpašnieku ierasties pie sava transportlīdzekļa, taču bez rezultātiem. Policisti arī aptaujāja cilvēkus no blakus esošajām iestādēm, taču automašīnas īpašnieks nepieteicās.

Uz notikuma vietu tika izsaukts vetārsts. Tikmēr likumsargi automašīnas bagāžas nodalījuma stiklu nolīmēja ar neaizpildītiem protokoliem, lai suns būtu ēnā.

Pēc pārdesmit minūtēm beidzot ieradās automašīnas īpašniece, un suns tika izlaists no sakarsušā transportlīdzekļa. Veterinārārsti pārbaudīja dzīvnieka veselības stāvokli un suņa saimniecei deva norādījumus novērot suni un veikt veselības pārbaudes.



Ar suņa īpašnieci arī veiktas pārrunas, kuru laikā noskaidrots, ka sieviete strādājot tajā pašā lielveikalā, kurā trīs reizes izziņots ierasties pie sava transportlīdzekļa, taču saimniece nolēmusi šos rīkojumus ignorēt.

Kārtības sargi sievieti informēja, ka šādi tiek pārkāpti dzīvnieka turēšanas noteikumi, par ko likumā paredzēta atbildība. Sieviete uz policistu teikto atbildēja, ka notikumi esot muļķīgi un nekas neesot noticis. Tāpat suņa saimniece vēlējās pamest notikuma vietu.

Uz aizrādījumiem par to, ka sunim nav atstāts ūdens, dzīvnieka īpašniece norādīja uz aizskrūvētu piecu litru ūdens pudeli, attaisnojoties, ka ūdens transportlīdzeklī esot bijis. Sieviete, izlaižot suņuku, atskrūvēja pudeli un no rokas iedeva sunim padzerties. Tāpat nav skaidra sievietes motivācija ierasties uz darbu ar suni, atstājot to ieslēgtu automašīnā.

Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība, un suņa saimnieces atbildība tiks izvērtēta.

Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka automašīnās nekādā gadījumā nedrīkst atstāt nepieskatītus bērnus vai mājdzīvniekus. Diemžēl policijas pieredze liecina, ka daļai autovadītāju vairāk par dzīvu radību veselību rūp viņu auto, tādēļ policija atgādina arī to, ka šādās situācijās kārtības sargi ir tiesīgi arī izsist auto stiklu, lai glābtu spēkratā iespundētos bērnus vai dzīvniekus.