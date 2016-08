Augusts šogad bijis desmitais slapjākais novērojumu vēsturē

Šogad vasaras pēdējais mēnesis - augusts - bijis desmitais nokrišņiem bagātākais Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

Augusts bija nokrišņiem bagāts - kopš 23.jūnija nevienu dienu neiztika bez nokrišņiem un pirmā sausā diena kopš 28.jūnija bija 24.augusts. Kopējais nokrišņu daudzums augustā sasniedza 128,5 milimetrus, kas ir 67% virs mēneša normas. Līdz ar to šī gada augusts kļuvis par desmito nokrišņiem bagātāko augustu ilggadējo datu rindā.

Visvairāk nokrišņu nolijis Skultē - 250,7 milimetri -, bet vismazākais nokrišņu daudzums fiksēts Rēzeknē - 49,9 milimetri.

Tikmēr vidējā gaisa temperatūra bijusi normas robežās - plus 16,5 grādi. Maksimālā gaisa temperatūra pagājušajā mēnesī bija plus 28,6 grādi, kas fiksēti 21.augustā Bauskā. Minimālā gaisa temperatūra bija plus 4,7 grādi, kas 12.augustā reģistrēti Mērsragā. Augusta pirmajās divās dekādēs vidējā gaisa temperatūra bija aptuveni grādu līdz divus zemāka par normu un tika pārspēti vai atkārtoti pāris minimālās temperatūras rekordi. Savukārt mēneša noslēgumā gaisa temperatūra Latvijā paaugstinājās un bija vidēji 2,4 grādus virs dekādes normas.

Stiprākās vēja brāzmas novērotas 15.augustā Pāvilostā, kad brāzmu ātrums sasniedza 18 metrus sekundē.