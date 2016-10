Šonedēļ veikto kratīšanu ietvaros Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja darbinieki pabija miljonāra Jūlija Krūmiņa celtā apartamentu kvartāla 38.dzīvoklī. LTV raidījums “de facto” ziņo, ka jau pirms gada jūrmalnieki zinājuši teikt, ka šajā dzīvoklī mēdzot uzturēties pilsētas mērs Gatis Truksnis (ZZS), šovakar ziņo LTV raidījums de facto.

38.dzīvoklis ir plašākais no apartamentiem Krūmiņa meitai piederošās kompānijas MC TURAIDA PROPERTY īpašumā netālu no Dzintaru koncertzāles, Turaidas ielā 17. Dzīvoklis ir aptuveni 150 kvadrātmetrus plašs ar vēl lielāku āra terasi. Attīstītāja mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka dzīvoklis ir izīrēts, bet, atšķirībā no daudziem citiem, tam nav norādīta īres cena un īres termiņš.

Pērn vairāki de facto avoti kūrortpilsētā norādīja, ka šajā dzīvoklī mēdz uzturēties Truksnis. Taču to piefiksēt gan neizdevās - kvartāls tiek apsargāts un iekļūšana tajā notiek caur pazemes autostāvvietu.

Jelgavnieks Truksnis oficiāli Jūrmalā dzīvo padomju gados celtajā daudzstāvu mājā Kuldīgas ielā. Visticamāk, tas ir dzīvoklis, ko viņš saskaņā ar amatpersonas deklarāciju nomā. Citu dzīvokļu Jūrmalā Trukšņa deklarācijā nav.

KNAB aktivitātes vedina domāt, ka izmeklētāji līdzās partiju finansēšanas kriminālprocesam vāc arī pierādījumus, vai dzīvokļa patiesais īpašnieks nav Truksnis.

de facto nebija iespēja ne Truksnim, ne Krūmiņam uzdot jautājumus par dzīvokli, jo pēc izlaišanas no izolatora viņi neatbildēja uz telefona zvaniem. Trukšņa advokāts Jānis Rozenbergs, vaicāts, vai Truksnim ir kāds sakars ar apartamentiem, kur notika kratīšana, atbildēja: “Nedomāju, ka varu viest par to kādu skaidrību.”