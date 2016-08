Sestdiena būs vasarīgi karsta

Sestdien Latvijā vēl daudzviet gaidāms vasarīgi karsts un saulains laiks, bet svētdien, 28.augustā, kļūs par dažiem grādiem vēsāks, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Dienas pirmajā daļā daudzviet debesīs būs mākoņi un vietām var īslaicīgi uzlīt. Tomēr pamazām debesis skaidrosies un spīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra centrālajos un austrumu rajonos sasniegs plus 25, plus 27 grādus. Nedaudz zemāka temperatūra būs Kurzemē, jūras piekrastē un Vidzemes ziemeļos.

Rīgā sestdien priekšpusdienā debesis būs mākoņainas, iespējams īslaicīgs lietus. Tomēr pēcpusdienā debesis skaidrosies, un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 25 grādus.

Svētdien debesis pārsvarā būs mākoņainas, tomēr uzspīdēs arī saule. Latgalē diena būs vairāk saulaina. Dienas pirmajā pusē nokrišņi vēl netiek prognozēti, savukārt vakarā gaidāms lietus. Arī gaisa temperatūra vairs nebūs tik augsta kā sestdien - tā būs ap plus 19, plus 22 grādiem.



Pirmdien siltās gaisa masas atkal atgriezīsies, tomēr lielā daļā teritorijas gaidāms arī lietus. Naktis būs siltas, un dienas laikā, uzspīdot saulei, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24, plus 26 grādiem. Savukārt otrdien teritorijā ieplūdīs aukstās gaisa masas, pūtīs ziemeļu vējš, un tas būs brāzmains. Nedēļas vidū ciklons atkāpsies, un turpmākās dienas būs sausākas, bet gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu robežās.