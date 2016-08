Tuvojoties Krievijas parlamenta vēlēšanām, sarucis valdošās partijas Vienotā Krievija reitings, liecina Levadas centra aptaujas dati.

Visu aptaujāto vidū atbalsts Kremļa partijai sarucis no 39% uz 31%, bet to iedzīvotāju vidū, kas plāno piedalīties vēlēšanās, - no 57% uz 51%.

Atbalsts Vienotās Krievijas saraksta līderim premjerministram Dmitrijam Medvedevam sarucis no 55% jūlijā uz 48% augustā.

Eksperti to saista ar premjera izteikumiem par pensiju indeksāciju un iesaka viņam biežāk citēt prezidentu Vladimiru Putinu. Valsts galvu joprojām atbalsta 82%.

Septembra sākumā plānota Putina tikšanās ar Vienotās Krievijas biedriem, kurā viņš kārtējo reizi demonstrēs politisko un imidža saistību ar partiju, lai stiprinātu tās identitāti un nodrošinātu reitinga kāpumu, laikrakstam Vedomosti paskaidroja partijas vadībai tuvs avots.

18.septembrī gaidāmajās Valsts domes vēlēšanās grasās piedalīties vien 48% iedzīvotāju. 28% respondentu neplāno piedalīties vēlēšanās, bet 20% vēl nav izlēmuši, konstatējuši Levadas centra sociologi.