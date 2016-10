Grieķijas gaisa satiksmes kontrolieri atceļ plānoto streiku

Grieķijas gaisa satiksmes kontrolieri pēc tikšanās ar transporta ministru ir atcēluši četrus plānotos 24 stundu streikus.

Grieķijas Gaisa satiksmes kontrolieru arodbiedrība sestdienas vakarā paziņoja, ka transporta ministrs Hrists Spirdzis ir apsolījis grozīt likumprojektu par Civilās aviācijas pārvaldes reorganizāciju.

Pirmais 24 stundu streiks bija plānots svētdien, tos turpinot pirmdien, trešdien un ceturtdien.

Saistībā ar gaidāmo streiku, Grieķijas lielākā lidsabiedrība Aegean un tās meitaskompānija Olympic Air paziņoja, ka svētdien ir atcelti visi paredzētie reisi.

Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair paziņoja, ka atcelti 110 sestdien un svētdien paredzēti reisi. Tā aicināja Eiropas Komisiju iesaistīties, lai "novērstu tamlīdzīgus gaisa satiksmes kontrolieru streikus nākotnē, kas miljoniem Eiropas pilsoņu un viņu ģimenes locekļiem izjauc ceļojumu plānus".

Vairākas lidsabiedrības paziņoja, ka nākamnedēļ samazinās reisu skaitu.

Grieķijas Gaisa satiksmes kontrolieru arodbiedrība trešdien paziņoja, ka protestē pret likumprojektu, kas paredz reorganizēt Grieķijas civilās aviācijas pārvaldi. Tā apsūdz Grieķijas valdību par reformu plāniem, kas Grieķijas Civilās aviācijas pārvaldei atņemtu administratīvās funkcijas, pirms tam nekonsultējoties ar arodbiedrību.

Spirdzis iepriekš ir apsūdzējis arodbiedrību par "streika rīkošanu bez konkrētām prasībām" un ar "politiskiem motīviem".

Viņš paziņoja, ka ir atvērts sarunām ar arodbiedrību.

Ierosināto reformu, kuras Grieķijai pieprasa starptautiskie aizdevēji, apstiprinājums parlamentā gaidāms nākamnedēļ.

Reformas ir viens no vairākiem pasākumiem, kuri jāīsteno Grieķijas valdībai, lai saņemtu 2,8 miljardu eiro glābšanas aizdevuma daļu no starptautiskajiem kreditoriem, uz kuru palīdzību valsts paļaujas kopš 2010.gada, kad nebija tālu no bankrota.

No starptautiskās lidostas Rīga uz Atēnām gaisa satiksmi nodrošina Latvijas nacionālā lidsabiedrība airBaltic.