Iespējamo draudu dēļ policija un skolu administrācija evakuēja visas skolas Prinča Edvarda salā, teikts Kanādas policijas paziņojumā.

Skolās bumbas nav atrastas, taču tās paliks slēgtas visu dienu, tikmēr tajās, kas plāno atsākt darbu, policija veic atkārtotas pārbaudes.

Varasiestādes izmeklē iespējamu saikni starp draudiem.

"Šobrīd mēs nezinām, kurš ir vainīgs par draudiem," sacīja policijas seržants Kevins Beilijs. Pēc viņa teiktā, draudi saņemti pa faksu. "Tur bija teikts, ka skolā vai vairākās skolās atrodas bumba, kas šodien sprāgs," sacīja Beilijs.

Līdz šim pārbaudēs nav atrasts nekas aizdomīgs.

Tikmēr Jaunskotijā policija veic izmeklēšanu saistībā ar anonīmiem draudiem par bumbu trijās universitāšu pilsētiņās.

Pēc draudu saņemšanas slēgtas universitāšu pilsētiņas Helifeksā un Sidnejā un evakuēta Keipbretonas Universitāte.

Trešdien slēgta arī Prinča Eduarda salas universitāte, lasāms tās Twitter kontā.



UPDATE: The University of Prince Edward Island is closing for the day effective immediately.

— University of PEI (@UPEI) September 21, 2016