Starptautiskā Apvienotā izmeklēšanas komanda (JIT), kas izmeklē Malaizijas pasažieru lidmašīnas katastrofu Doņeckas apgabalā, trešdien paziņos, ka lidmašīna notriekta ar Krievijā ražotu raķeti Buk no teritorijas, kas atradās prokremlisko teroristu kontrolē, atsaucoties uz avotiem diplomātu aprindās, otrdien pavēstīja britu laikraksts The Guardian.

Izmeklēšanas grupa ar Google resursa palīdzību noteiks precīzas koordinātes vietai, no kuras izšauta raķete. Tas noticis līdzās Sņižnes pilsētai teritorijā, kas tobrīd atradās prokremlisko teroristu kontrolē.

Cita starpā JIT izpētījusi scenāriju, atbilstoši kuram Buk bijusi Kurskā, Krievijā, bāzētās 53.zenītraķešu brigādes bruņojumā.

Izmeklētāji uzskata, ka Buk nelikumīgi ievesta no Krievijas Ukrainā, tad no Doņeckas nogādāta Sņižnē un 2014.gada 17.jūiljā pārvesta uz lauku dienvidos no šīs pilsētas.

Malaizijas lidmašīna notriekta kļūdas pēc, jo noturēta par Ukrainas militārā transporta lidmašīnu. Iekārta atpakaļ Krievijā nogādāta nākamajā dienā.

JIT secinājumi balstīti datos, kas iegūti no ASV satelītiem. Starptautiskās komandas darbā piedalās Nīderlandes, Malaizijas, Ukrainas, Austrālijas un Beļģijas speciālisti.