Operācijā Sīrijas ziemeļos Turcijas armijas rindās pirmais kritušais

Aizvien aktīvāk izvēršot militāro operāciju Sīrijas ziemeļos, arī Turcijas armijas rindās pirmais kritušais, vēsta BBC. Kāds Turcijas karavīrs gājis bojā, kad kurdu kaujinieki atklājuši uguni pa tanku kolonnu. Vēl trīs karavīri ievainoti.

Kā zināms, Turcijas tanki Turcijas-Sīrijas robežu šķērsoja trešdien. Turcija apgalvoja, ka operācija galvenokārt vērsta pret teroristu grupējuma Islāma valsts kaujiniekiem Džerābulusas pilsētā, taču rietumvalstu preses izdevumos izteikta versija, ka Turcijas spēku patiesais mērķis ir kurdu kaujinieki. Turcijas premjers šo informāciju sākotnēji noraidīja .

Tomēr sestdien pie Džerābulusas starp Turcijas armijas bruņutehnikas vienībām un kurdu kaujiniekiem izcēlušās sadursmes. Turcija uzsvērusi, ka militāro operāciju Džerābulusas apkaimē turpinās tik ilgi, līdz pierobežā vairs nebūs "terora draudu" - no Turcijas perspektīvas runājot, visdrīzāk ar to domāta ne tikai Islāma valsts, bet arī kurdu kaujinieku iznīcināšana vai padzīšana no reģiona.

Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušoglu paziņojis, ka Ankara ir apņēmusies "pilnībā izsvēpēt" Islāma valsts kaujiniekus no savas pierobežas. Turku militārā ofensīva ir atbilde uz pagājušās nedēļas sestdienā valsts dienvidaustrumu pilsētā Gaziantepā notikušo terora aktu, kurā nogalināja vismaz 54 cilvēkus, no kuriem 22 bija jaunāki par 14 gadiem, vēsta Sky News. Vairums bojāgājušo bija vietējie kurdi. "Islāma valsts nogalināja mūsu pilsoņus. Dabiski, ka mums ir jācīnās pret šo organizāciju gan Turcijā, gan ārpus tās," sacīja Čavušoglu.

Čavušoglu ir pārliecināts, ka NATO dalībvalsts un ASV vadītās koalīcijas pret Islāma valsti dalībniece kļuvusi par teroristu "mērķi numur viens", jo Ankara cenšas nepieļaut Islāma valsts jaunpienācēju mēģinājumus caur Turcijas teritoriju nonākt Sīrijā.