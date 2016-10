Pēc apšaudes Jeruzalemē miruši divi cilvēki; uzbrucēju nošāvusi policija

Jeruzalemē svētdien notikusi apšaude, kurā ievainoti vairāki cilvēki un no gūtajām traumām divi ievainotie miruši, bet uzbrukumu sarīkojušo palestīnieti nošāvusi policija, paziņojušas varasiestādes.

Apšaudē ievainoti tika seši cilvēki. No gūtajām traumām slimnīcā miris viens policists, kā arī kāda sieviete, pavēstījuši mediķi un policija.

Uzbrucējs uguni atklājis no automašīnas. Policija notikušo raksturojusi kā teroraktu.

Uzbrucējs bijis kāds 39 gadus vecs palestīnietis no Austrumjeruzalemes.

Apšaude notikusi netālu no policijas galvenās mītnes un no līnijas, kas nodala galvenokārt palestīniešu apdzīvotos Jeruzalemes austrumus no lielākoties ebreju apdzīvotajiem pilsētas rietumiem.

Kopš pērnā gada oktobrī pastiprinājusies vardarbība, dzīvību zaudējuši vismaz 232 palestīnieši, 34 izraēlieši, divi amerikāņi, kā arī pa vienam Eritrejas, Jordānijas un Sudānas pilsonim.

Izraēlas spēki paziņojuši, ka lielākā daļa palestīniešu, kas nogalināti, bija bruņojušies ar nažiem, šaujamieročiem vai veica uzbrukumus ar automašīnām. Pārējie gājuši bojā protestos vai sadursmēs.

Analītiķi spriež, ka šos uzbrukumus faktiski var uzskatīt par pašnāvnieku misijām un daļēji skaidrot ar palestīniešu vilšanos par progresa trūkumu miera procesā, ieilgušo Izraēlas okupāciju un sašķeltību pašā palestīniešu vadībā.

Savukārt Izraēla vaino palestīniešu līderus un medijus kūdīšanā uz vardarbību.