Makeins un Raisa šādi reaģējuši uz šonedēļ publiskotajiem Trampa izteikumiem par sievietēm.

"Es gribēju atbalstīt kandidātu, kuru izvirzīja mūsu partija. Tā nebija mana izvēle, bet kā bijušais kandidāts es uzskatīju, ka ir svarīgi respektēt faktu, ka Donalds Tramps atbilstoši mūsu partijas noteikumiem ieguva vairākuma delegātu atbalstu," sacīts Makeina paziņojumā.

"Taču Donalda Trampa uzvedība šonedēļ, kas noslēdzās ar viņa pazemojošo izteikumu par sievietēm un viņa lielīšanās par seksuālajiem uzbrukumiem nākšanu gaismā, padara neiespējamu turpināt pat ar nosacījumiem atbalstīt viņa kandidatūru," uzsver Makeins, kurš bija republikāņu Baltā nama kandidāts 2008.gada prezidenta vēlēšanās, taču zaudēja pašreizējam prezidentam demokrātam Barakam Obamam.

Makeins paziņojumā arī norāda, ka ne viņš, ne viņa sieva Sindija 8.novembrī nebalsos par Trampu. "Mēs [biļetenā] ierakstīsim kāda laba konservatīvā vārdu, kurš ir piemērots būt par prezidentu." raksta senators.

Savukārt Raisa, kas republikāņu prezidenta Džordža Buša jaunākā valdībā bija prezidenta padomniece nacionālās drošības jautājumos un valsts sekretāre, sociālajā tīklā Facebook ierakstījusi: "Pietiek! Donaldam Trampam nevajadzētu būt prezidentam. Viņam ir jāizstājas."

Arī Holivudas zvaigzne un bijušais Kalifornijas štata gubernators Arnolds Švarcenegers, kurš ir republikānis, paziņojis, ka nebalsos par Trampu, un aicinājis to nedarīt savus partijas biedrus.

As proud as I am to label myself a Republican, there is one label that I hold above all else - American. My full statement: pic.twitter.com/biRvY8S3aZ