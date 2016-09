UNICEF: Konfliktu dēļ bez mājām palikuši 28 miljoni bērnu

Konfliktu un vardarbības dēļ savas mājas bijuši spiesti pamest aptuveni 28 miljoni bērnu, norādīts trešdien publiskotajā ANO bērnu lietu aģentūras UNICEF ziņojumā.

Tostarp aptuveni desmit miljoni bērnu kļuvuši par bēgļiem un devušies uz ārvalstīm, bet 17 miljoni kļuvuši par bēgļiem savas valsts ietvaros.

UNICEF ziņojumā secināts, ka kopumā aptuveni 50 miljoni bērnu ir zaudējuši savas mājas, kļūstot par bēgļiem vai migrantiem un dodoties labākas dzīves meklējumos, tostarp arī bēgot no nabadzības un noziedzības.

2015.gadā bērni veidoja aptuveni pusi no pasaules bēgļiem, kas meklējuši patvērumu ārvalstīs, liecina UNICEF dati. 45% no šiem bērniem, kas ir aģentūras uzskaitē, nākuši no Sīrijas un Afganistānas.

Pērn arī trīs reizes pieaudzis to bērnu skaits, kas bēgļu gaitās devušies vieni bez pieaugušo pavadības, sasniedzot 100 000. Bērni bez pavadoņiem 2015.gadā pieteicās patvērumam 78 valstīs.

Aptuveni 20 miljonus bērnu ANO kvalificējusi kā bērnus migrantus, kuri pametuši savas mājas nabadzības vai noziedzības dēļ.

UNICEF ziņojumā brīdināts, ka bērni, kas spiesti dzīvot kās bēgļi, ir pakļauti augstam riskam kļūt par dažādu noziegumu upuriem un pastāv liela iespēja, ka viņi neapmeklēs skolu un nesaņems normālu izglītību, kas savukārt negatīvi ietekmēs viņu nākotnes izredzes.