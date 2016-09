Viena no Republikāņu partijas Baltā nama kandidāta Donalda Trampa kompānijām deviņdesmitajos gados pārkāpusi ASV noteikto tirdzniecības embargo pret Kubu, ceturtdien ziņoja žurnāls Newsweek.

Kompānija Trump Hotels & Casino Resorts 1998.gadā iztērēja vismaz 68 000 ASV dolāru Kubā ar kādas konsultāciju firmas starpniecību, lai gan ASV firmas tolaik nedrīkstēja tērēt naudu Kubā bez ASV valdības atļaujas, teikts žurnāla publicētā rakstā.

Šīs Trampa kompānijas administratori 1998.gadā apmeklējuši Kubu, apsverot iespējas uzsākt darbību šajā valstī gadījumā, ja ASV mīkstinātu embargo. Kompānija minēto summu iztērēja netieši, izmantojot konsultāciju firmas Seven Arrows Investment and Development Corp. starpniecību, un ar Trampa ziņu noformēja šos izdevumus kā daļu no labdarības pasākuma, ziņoja Newsweek.

Demokrātu partijas Baltā nama kandidāte Hilarija Klintone un viņas vēlēšanu kampaņa nekavējoties izmantoja šo Newsweek rakstu, lai nosodītu Trampu un atzīmētu, ka viņš stādījis savas biznesa intereses augstāk par valsts interesēm un vēlāk melojis par to.

"Tramps, izrādās, ir pārkāpis likumu un darbojies pret mūsu valsts interesēm, lai viņš varētu piepildīt savas kabatas," Klintone paziņoja tvītā, kurā bija ietverta saite uz šo rakstu vietnē Newsweek.com.

"Trampa biznesā ar Kubu, izrādās, ir pārkāpts likums un noniecināta ASV ārpolitika, un tas ir pilnīgā pretrunā ar paša Trampa atkārtotajiem publiskajiem paziņojumiem, ka viņam bijušas piedāvātas iespējas investēt Kubā, bet viņš no tām atteicies," sacīja Klintones padomdevējs ārpolitikā Džeiks Salivans.

Trampa kampaņas menedžere Kelienna Konveja izteicās, ka šis stāsts ir pārspīlēts, jo Tramps galu galā nolēma neinvestēt līdzekļus Kubā, lai gan "samaksājis naudu". Šāds maksājums Kubā tomēr būtu ASV likumu pārkāpums.

ASV tirdzniecības embargo pret Kubu vēl arvien ir spēkā, neraugoties uz diplomātisko attiecību atjaunošanu Baraka Obamas prezidentūras laikā. Embargo var atcelt tikai ASV Kongress, kas neizrāda vēlmi to darīt.

Tirdzniecības embargo tika noteikts sešdesmito gadu sākumā ar mērķi panākt, lai Fidela Kastro režīmam Kubā izbeigtos ASV valūtas rezerves.

Ziņa par Trampa darījumiem ar Kubu var ietekmēt gaidāmo ASV prezidenta vēlēšanu rezultātus Floridas štatā, kur dzīvo vairāk nekā miljons Amerikas kubiešu.