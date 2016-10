Aviobiļetes pa visu pasauli no 9 eiro

Nepietiek laika izlasīt ziņu līdz galam? Pievieno ziņu LASI VĒLĀK, lai izlasītu to brīvākā brīdīx

Nevienam vairs nav noslēpums, ka aviokompānijas mūsu ceļošanu var padarīt divas un pat trīs reizes ātrāku. Tāpat, ikviens no mums vismaz reizi mūžā ir redzējis kārdinošos piedāvājumus nokļūt uz pasaules lielākajām pilsētām, samaksājot par aviobiļetēm vien pārdesmit eiro. Plašajā piedāvājumā nereti var nākties apjukt, jo mājaslapu, kur iegādāties lidojumus, ir vairāki desmiti. Vieni no vadošajiem online aviobiļešu tirgotājiem Latvijā šobrīd ir lidotleti.lv, tāpēc piedāvājam iepazīties ar viņu darba pieredzi, piedāvātajiem pakalpojumiem un darbības principiem.

Rezervē lidojumus kopā ar klientiem

Uzņēmums darbību uzsāka 2011.gadā un Latvijas tirgū bija pirmais, kurš vienā mājaslapā apvienoja lētos un regulāros lidojumus. Lētas aviobiļetes internetā varam atrast gandrīz katru dienu, taču nereti, par mazu summu klientu piedāvā nogādāt tikai vienā virzienā, bet atpakaļ biļete ir divreiz dārgāka, jo jālido ar to pašu kompāniju. «Meklējot un rezervējot braucienus mūsu mājaslapā, klientam uzreiz tiek piedāvāts lētākais variants arī atpakaļceļam pat, ja tas ir ar pilnīgi citu aviokompāniju. Tādā veidā pircējs iegūst visekonomiskāko variantu, neklejojot pa neskaitāmām interneta adresēm. Tagad tas ir diezgan izplatīti, taču mūsu uzņēmums bija pirmais, kurš Latvijā ieviesa šādu sistēmu,» stāsta lidotleti.lv mārketinga daļas vadītājs Valdis Stupiņš.

Tomēr atrast kārdinošu piedāvājumu ceļojumam nav liela māksla, grūtības sākas tad, kad biļetes nepieciešams iegādāties. Lai arī mājaslapu veidotājiem varētu šķist, ka viņu vietne ir vienkārša un saprotama, cilvēkiem, kas pirmo reizi saskaras ar aviokompāniju pakalpojumiem, biļešu iegāde varētu sagādāt problēmas. Lai novērstu satraukumu par to, ka, iespējams, esi ko salaidis dēlī, lidotleti.lv komanda palīdz klientiem rezervēt aviobiļetes. Uzņēmumam ir īpaši izveidota online darbinieku komanda, kura jebkurā brīdī gatava izvest pircējus cauri biļešu iegādes līkločiem. Atsaucīgi profesionāļi palīdzēs jums rezervēt aviobiļetes kā biznesa lidojumiem, tā arī grupu braucieniem. Arī tad, ja esat vienkārši izlēmis izrauties no ikdienas rutīnas, bet nevēlaties lieki sevi nogurdināt ar biļešu iegādes organizāciju – lidotleti.lv komanda to labprāt nokārtos.

Īsā laikā topu augšgalos

Lai arī uzņēmums aktīvi darboties sācis vien pirms četriem gadiem, Valdis lepojas, ka īsā laikā viņiem izdevies spert lielus un pārliecinošus soļus pretī attīstībai un atpazīstamībai klientu vidū. «Kopš 2012.gada mūsu mājaslapai ir gandrīz 2 miljoni apmeklētāju un miljons no tiem – jaunie lietotāji. Tas nozīmē, ka katrs otrais Latvijas iedzīvotājs ir ielūkojies mūsu adresē. Dienas laikā mēs rezervējam vairāk kā 40 lidojumu, un, ja pagājušajā gadā starp online aviobiļešu tirgotājiem mēs bijām piektajā vietā, tad šogad esam pirmie.» Par spīti lielajam darba apjomam, lidotleti.lv var lepoties ar to, ka aplūkojot atsauksmes dažādos interneta forumos, savas darbības laikā viņi nav saņēmuši nevienu sūdzību.

Protams, popularitātei ir arī savi mīnusi, jo izrādās, ka ne tikai šovbiznesā slavenībām nākas saskarties ar atdarināšanu. «Diemžēl, dažreiz rodas pārpratumi klientu un arī mūsu pašu galvās, jo esam viens no klonētākajiem uzņēmumiem. Proti, mājaslapas, kas nodarbojas ar līdzīgu pakalpojumu sniegšanu, arī nosaukumu veido līdzīgu mums, pieliekot klāt vai noņemot vienu burtu, un tamlīdzīgi,» skaidro Valdis. Šāda tendence varētu kalpot par iemeslu uzņēmuma nosaukuma maiņai, taču tas pagaidām esot vien idejas līmenī, un, ja kādas pārmaiņas notiks, tad klienti noteikti tiks informēti.

Neraugoties uz to, ka uzņēmuma galvenais mērķis ir palīdzēt interesentiem iegādāties jau esošos lētākos piedāvājumus bez liekas aizķeršanās, lidojumu akcijas viņiem nav svešas. Vieni no populārākajiem ceļojumu galamērķiem ir Oslo, Berlīne, Barselona, Londona, un likumsakarīgi, ka tieši šīm valstīm visbiežāk tiek piedāvāti maksimāli ekonomiskākie braucienu varianti. Jāpiebilst, ka aviobiļetes akcijas lidotleti.lv mājaslapā nav īslaicīga vājība – ekonomiski piedāvājumi tur atrodami regulāri, periodiski mainot vien galamērķus. Tas palielina iespēju katram aizbraukt turp, kur sirds visvairāk kāro, jo, ja viens vēlas uz Dublinu, tad otrs, iespējams, uz Milānu. Atliek vien «atjaunot» sarakstu.

Lai nebūtu jābaiļojas un jādomā par to, ka, ja nu rīt vairs nav tik izdevīgu piedāvājumu, uzņēmuma komanda izveidojusi cenu kalendāru. Tajā var redzēt aviobiļešu cenas vairākas nedēļas uz priekšu, iekļaujot ne vien lidojumus no Rīgas, bet arī no Kauņas un Viļņas. «Katrā gadījumā, mums var zvanīt ar jebkādu jautājumu. Tāpēc jau mēs tur esam – lai palīdzētu,» noteic Valdis.

Informāciju par lidojumiem, aviobiļešu cenām, kā arī kontaktus var atrast uzņēmuma mājaslapā – www.lidotleti.lv