Džokovičs bez spēles un Nadals ar vieglu uzvaru sasniedz ASV atklātā čempionāta trešo kārtu

Pasaules ATP vīriešu vienspēļu ranga līderis Novāks Džokovičs no Serbijas, kā arī ranga ceturtā rakete Rafaels Nadals no Spānijas trešdien bez lielas piepūles sasniedza ASV atklātā tenisa čempionāta trešo kārtu.

Džokovičs nākamajā kārtā iekļuva bez cīņas, jo viņa pretinieks Jirži Veselijs no Čehijas kreisās rokas traumas dēļ no cīņas atteicās. Veselijs šosezon ir tikai viens no dažiem tenisistiem, kurš šosezon spējis uzveikt Džokoviču, ranga līderi pieveicot aprīlī Montekarlo Masters 1000 turnīra otrās kārtas mačā.

Titulētais Džokovičs 33.reizi pēc kārtas iekļuvis Grand Slam turnīru trešajā kārtā, kurā viņš tiksies ar Mihailu Južniju no Krievijas.

Tikmēr divkārtējais šī turnīra uzvarētājs Nadals ar 6-0, 7-5, 6-1 pieveica Andreasu Sepi no Itālijas, kurš rangā ir 87.pozīcijā.

Šī spēle ieies ASV atklātā čempionāta vēsturē ar faktu, ka pirmo reizi centrālajā kortā tika izmantots jaunais jumts, kas izmaksājis 150 miljonus dolāru (130 miljonus eiro). Cīņas laikā sāka līt lietus, un tā tika pārtraukta, taču tikai uz septiņām minūtēm un 22 sekundēm, kamēr tenisa stadionam tika pārbīdīts jumts.

"Lieliski kļūt par pirmo tenisistu, kurš šajā leģendārajā kortā spēlē zem jumta. Sajūtas bija interesantas, taču lielas atšķirības nebija, varbūt tikai labāk varēja dzirdēt līdzjutējus," sacīja titulētais spānis, kurš nākamajā kārtā mērosies ar Andreju Kuzņecovu no Krievijas.

Par trešdienas vīriešu vienspēļu turnīra lielāko pārsteigumu kļuva kanādieša Miloša Raoniča zaudējums. Turnīrā ar piekto numuru izliktais kanādietis četru setu cīņā ar 7-6 (7:4), 5-7, 5-7, 1-6 zaudēja ranga 120.raketei Raienam Herisonam no ASV, kurš izcīnīja līdz šim savu lielāko uzvaru karjerā.

"Otrā seta vidū man sākās krampji. Cīņā bija par daudz spriedzes un stresa," atzina 25 gadus vecais kanādietis, kurš zaudējumu piedzīvoja par spīti 18 pretiniekam netveramām servēm.

Herisonam, kurš pirms tam šajā turnīrā pārvarēja arī kvalifikāciju, šī bija tikai otrā uzvara karjerā pār TOP10 spēlētāju. Trešajā kārtā viņš mērosies spēkiem ar kiprieti Markosu Bagdati.

Savukārt sieviešu vienspēļu turnīrā uzvaru izcīnīja ranga otrā rakete Angelika Kerbere no Vācijas, kura ar 6-2, 7-6 (9:7) pārspēja Mirjanu Lučiču-Baroni no Horvātijas.

Tālāk tika arī bijusī pasaules ranga līdere Karolīna Vozņacki no Dānijas, kura ar 6-4, 6-4 uzveica turnīrā ar devīto numuru izlikto krievieti Svetlanu Kuzņecovu, savukārt mājiniece Medisona Kīza, kurai turnīrā ticis astotais numurs, ar 6-1, 6-1 pieveica savu tautieti Kailu Deju, kura pasaules rangā atrodama vien 374.pozīcijā.

Pie panākuma tika arī divkārtējā Vimbldonas čempione Petra Kvitova no Čehijas. Turnīrā ar 14.numuru izliktā tenisiste ar 7-6 (7:2), 6-3 uzvarēja turcieti Čaglu Bijikakčaju. Kvitova pirmajā kārtā no tālākās cīņas izslēdza Aļonu Ostapenko.

LETA jau ziņoja, ka trešdien sieviešu vienspēlēs lielāko pārsteigumu sarūpēja Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova, kura ar 7-5, 6-4 pieveica ranga trešo raketi un šī gada Francijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētāju Garvinji Mugurusu no Spānijas.

Nākamajā kārtā Sevastova tiksies ar ukrainieti Katerinu Bondarenko, kura otrās kārtas cīņā ar 5-7, 7-6 (7:5), 7-5 uzvarēja Saisai Dženu no Ķīnas.