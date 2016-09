Rīgas Dinamo trešajā trešdaļā ielaiž divas ripas un izbraukumu noslēdz ar zaudējumu

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Rīgas Dinamo sezonas otrā izbraukuma beidzamajā spēlē svētdien trešajā trešdaļā īsā laikā ielaida divas ripas un ar 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) piekāpās Čeļabinskas Traktor vienībai.

Trešajā trešdaļā abus vārtus Traktor labā guva viens no šīs komandas līderiem Maksims Jakuceņa, kamēr otrajā periodā trāpīgs metiens padevās Nikolajam Belovam.

Mačs iesākās diezgan līdzīgā cīņā bez bīstamiem metieniem pa vārtiem. Tomēr, minūtēm ritot, iniciatīva pārgāja Traktor pusē, turklāt pēc Belova un Aleksandra Šarova metieniem teicami vārtos darbojās Jakubs Sedlāčeks. Rīgas Dinamo pirmajā trešdaļā bija problēmas ar uzbrukuma veidošanu, turklāt, periodam tuvojoties izskaņai, viesiem bija tikai viens metiens pa vārtiem, ko veica Koltons Gilīss. Tikmēr Sedlāčekam darba bija krietni vairāk, taču pirmajās 20 minūtēs viņš tā arī palika nepārspēts.

Pirmajā trešdaļā Rīgas klubs pa pretinieku vārtiem veica tikai trīs metienus, kamēr Traktor atbildēja ar 13 raidījumiem. Otrā perioda sākumā laba iespēja izcelties bija kādreizējam rīdzinieku leģionāram Polam Šekuram, kura metiens gan lidoja vārtiem pāri, bet pēc tam pretuzbrukumā metās Lauris Dārziņš, kura pūliņi iekarot mājinieku vārtus gan bija nesekmīgi. 23.minūtē abpusējo noraidījumu saņēma Miks Indrašis un Vladimirs Deņisovs, bet, komandām spēlējot četri pret četri, Rīgas Dinamo no neveiksmes glāba vārtu stabs. Pēc pāris minūtēm rīdzinieki varēja spēlēt arī vairākumā, taču tā sākums bija pagalam nesekmīgs, tomēr pēcāk teicama izdevība vārtu priekšā bija Džastinam Šagam, kas gan netika izmantota.

Lai arī vienības joprojām nespēja izcelties ar vārtu guvumiem, laukumā aizritēja aktīva spēle ar momentiem uz abiem vārtiem, turklāt Traktor vairs nepiederēja tika liels pārsvars, kā tas bija pirmajā trešdaļā. 37.minūtē divu minūšu noraidījumu saņēma Rīgas Dinamo leģionārs Patriks Malens, turklāt pēc brīža mājinieki to arī realizēja, pēc partnera piespēles no vārtu priekšas izceļoties Belovam. Arī perioda noslēgumā turpinājās aktīvs hokejs, turklāt labs sologājiens padevās Gilīsam, taču viņš neizšķirtu nepanāca.

Rīgas Dinamo, pūloties atspēlēties, ļoti aktīvi aizvadīja noslēdzošās trešdaļas sākumu, taču pārvērst to vārtu guvumā neizdevās. Labi uzbrukumi padevās Gilīsam un Kasparam Saulietim, bet no vārtu priekšas neizdevās izcelties Miķelim Rēdliham. Mačam tuvojoties izskaņai, iniciatīva atkal pārgāja Traktor pusē, turklāt 50.minūtē izgājienu uz rīdzinieku vārtiem neitralizēja Sedlāčeks. Tiesa, tajā pašā minūtē mājinieki tomēr panāca 2:0, jo no vārtu priekšas izcēlās Jakuceņa.

Uzreiz pēc vārtu zaudējuma Rīgas Dinamo galvenais treneris Normunds Sējējs ņēma pusminūtes pārtraukumu, tomēr tikai minūti un 13 sekundes vēlāk jau savus otros vārtus guva Jakuceņa, izceļoties vairākumā. Latvijas komanda turpināja spēlēt diezgan blāvi, turklāt 57.minūtē uz vārtiem lauzās Čeļabinskas kluba hokejists Aleksejs Kručiņins, bet pret viņu tika pārkāpti noteikumi. Tādējādi uz Sedlāčeka sargāto cietoksni tika nozīmēts soda metiens, taču vārtsargs šajā duelī bija pārāks.

Šajā mačā Latvijas komandas vārtus jau atkal sargāja Jakubs Sedlāčeks, kamēr pēc visu virknējumu izmainīšanas treneri malā nolēma atstāt aizsargu Gunti Galviņu un uzbrucēju Gunāru Skvorcovu.

Rīgas Dinamo sezonu iesāka ar trim zaudējumiem pamatlaikā pirmajā izbraukuma sērijā. Turpinājumā bija pārtraukums saistībā ar Latvijas izlases spēlēm, bet pēc tam seko vēl trīs izbraukuma spēles - otrdien rīdzinieki Ufā tika pie pirmās uzvaras sezonā, pēcspēles metienu sērijā ar 3:2 pārspējot vietējo Salavat Julajev, bet ceturtdien ielaida vārtus neilgi pirms dueļa beigām un ar 1:2 piekāpās līgas čempionei Magņitogorskas Metallurg.

Rīgas "Dinamo" pašlaik ir pēdējā, 29.vietā visā līgā. Pēc šīs nedēļas izbraukuma mačiem rīdzinieki otrdien aizvadīs mājas spēli pret Somijas komandu Helsinku "Jokerit", kur spēlē aizsargs Artūrs Kulda, bet pēc tam būs izbraukuma duelis pret Baltkrievijas klubu Minskas "Dinamo", kam sekos trīs mači savā laukumā.

Ar diviem punktiem sešās spēlēs rīdzinieki ir noslēdzošajā vietā Rietumu konferencē, kur spēlē 14 komandas. Tikmēr "Traktor" ar 11 punktiem ir septītajā pozīcijā Austrumu konferencē.

"Traktor" komanda punktus nav ieguvusi vien divos no septiņiem sezonas mačiem - duelī, kurā ar 0:3 piekāpās šī brīža līgas līderei Maskavas CSKA, kā arī otrdien, kad ar 1:2 zaudēja "Jokerit". Tiesa, tai arī ir tikai divas uzvaras pamatlaikā.

"Dinamo" sezonas otrajā izbraukumā devās 26 hokejistu sastāvā, starp kuriem bija astoņi spēlētāji, kuri pagājušajā nedēļā Latvijas izlases sastāvā piedalījās 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Sastāvā trim izbraukuma mačiem tika iekļauti trīs vārtsargi, deviņi aizsargi un 14 uzbrucēji.

No šī sastāva iepriekšējā nedēļā Latvijas izlasē spēlēja aizsargi Georgijs Pujacs, Krišjānis Rēdlihs un Ralfs Freibergs, kā arī uzbrucēji Miks Indrašis, Lauris Dārziņš, Miķelis Rēdlihs, Gints Meija un Vitālijs Pavlovs.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka ceļazīmi uz 2018.gada olimpiskajām spēlēm Latvijai neizdevās izcīnīt, jo tā izšķirošajā mačā tieši pirms nedēļas ar 2:3 piekāpās Vācijai. Pirms tam izlase bija piedalījusies četrās Olimpiādēs pēc kārtas.

Ceļā uz Krieviju devās arī vārtsargi Jakubs Sedlāčeks, Jānis Kalniņš un Antons Naumovs; aizsargi Oskars Cibuļskis, Guntis Galviņš, Patriks Malens, Aleksandrs Jerofejevs, Kristaps Zīle, Ēriks Ševčenko; uzbrucēji Tims Sestito, Pjotrs Sčastļivijs, Kaspars Saulietis, Gunārs Skvorcovs, Edgars Kulda, Māris Bičevskis, Frenks Razgals, Koltons Gilīss un Džastins Šags. Izbraukumā kopā ar komandu dažādu iemeslu dēļ nav devušies aizsargs Jēkabs Rēdlihs, kā arī uzbrucēji Filips Toluzakovs un Nikolajs Jeļisejevs, turklāt pēdējie divi pēc oficiālajiem datiem pašlaik nosūtīti uz fārmklubu.

Starpsezonu laikā Rīgas "Dinamo" nometnē ilgu laiku valdīja nosacīts klusums, jo, lai gan darbs klubā notika, par sastāva komplektāciju netika ziņots, jo kluba vadība risināja finansiālus jautājumus, meklējot atbalstītājus. Ilgu laiku tika meklēts arī jauns galvenais treneris, taču šis process nevainagojās panākumiem, tāpēc par galveno treneri jūlija beigās, kad komanda jau bija sākusi gatavošanos sezonai, tika apstiprināts Normunds Sējējs, kurš šo amatu apvieno ar ģenerālmenedžera pienākumu veikšanu.

Sējējs galvenā trenera pienākumus pildīja arī rīdziniekiem neveiksmīgās iepriekšējās sezonas noslēgumā, kad darbu zaudēja soms Kari Heikile.

Gatavojoties sezonai, Rīgas "Dinamo" aizvadīja 11 pārbaudes spēles, kurās tika gūtas astoņas uzvaras.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējās sezonas regulāro čempionātu noslēdza vien 12.vietā Rietumu konferencē un Gagarina kausam nespēja kvalificēties otro gadu pēc kārtas. Tāpat vienība izslēgšanas turnīrā neiekļuva jau trešo reizi pēdējo četru gadu laikā.

KHL regulārajā čempionātā piedalās 29 komandas no astoņām valstīm - Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas. Jaundibinātajā Pekinas klubā ir sapulcināti pazīstami ārzemju hokejisti, jo pašā Ķīnā pagaidām nav pietiekoši daudz spēlētāju, kas atbilstu KHL līmenim.

Regulārajā čempionātā katra komanda, tāpat kā pērn, aizvadīs pa 60 spēlēm. Ar katru no pretiniekiem tiks spēlēts divas reizes, bet vēl četras cīņas tiks aizvadītas ar savas divīzijas divām komandām - rīdziniekiem tās būs "Jokerit" un Minskas "Dinamo", ar kurām tiks aizvadīts pa četrām savstarpējām spēlēm.

KHL regulārais čempionāts noslēgsies nākamā gada 18.februārī, trīs dienas vēlāk sāksies izslēgšanas spēles, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.

Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.