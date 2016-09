Jaunie Apple iPhone 7 viedtālruņi Latvijā varētu nonākt septembra beigās

ASV informācijas tehnoloģiju giganta Apple vakar pieteiktie divi jaunie viedtelefoni iPhone 7 un iPhone 7 plus Latvijas tirgū varētu nonākt 23.septembrī, prognozēja aģentūras LETA aptaujātie Apple produkcijas izplatītāji Latvijā.

"Apple sola jauno iPhone 7 un iPhone 7 plus pārdošanu Latvijā, sākot no 23.septembra. Oficiālais iPhone izplatītājs Latvijā Latvijas Mobilais telefons (LMT) prognozē, ka arī šogad pieprasījums būs lielāks nekā piedāvājums," pauda LMT pārstāvji.

Savukārt datortehnikas vairumtirgotāja Capital pārstāvji prognozēja, ka ātrākais, kad Latvijā var gaidīt jaunos viedtālruņus, ir aptuveni 23.septembris līdz 30.septembris.

Viņi arī norādīja, ka tālruņu iepriekšpasūtīšana sāksies rīt, 9.septembrī.

Taujāti par iespējamo viedierīču cenu, Capital pārstāvji norādīja, ka tās vēl nav zināmas, bet parasti cenas ir tādas pašas kā Īrijā.

Kā liecina Apple mājaslapā pieejamā informācija, Īrijā iPhone 7 cena sākas no 779 eiro, bet iPhone 7 plus - sākot no 919 eiro.

Kā ziņots, Apple Inc. vakar prezentēja divus jaunus viedtelefona iPhone modeļus un jaunu ūdensdrošu viedpulksteni, tādējādi cenšoties atjaunot uzņēmuma izaugsmi.

iPhone 7 un iPhone 7 Plus maksās aptuveni tikpat, cik modeļi, kurus šie tālruņi nomaina, cenai klientiem ASV sākoties no 649 dolāriem. Piegādes 25 valstīs paredzēts sākt 16.septembrī.

Viena no jaunā iPhone būtiskākajām īpašībām, kas varētu saskarties ar kritiku, ir austiņu ieejas likvidēšana, paredzot nodrošināt audio ar Apple patentēto Lightning-USB kabeli vai ar bezvadu savienojumu.

Tāpat Apple arī nodrošinās adapteri, ļaujot patērētājiem izmantot pašreizējās austiņas ar iPhone.

Apple trešdien notikušajā prezentācijas pasākumā nodrošināja vēl vienu pārsteigumu, kopīgi ar Japānas videospēļu kompāniju Nintendo Co. paziņojot, ka Super Mario Run spēle šogad nonāks App Store veikalā.