Aizsardzības ministrija (AM) apmācīs pirmo “balto” hakeru paaudzi Latvijā - no nākamā gada vairākās Latvijas skolās plānots ieviest fakultatīvas informācijas tehnoloģiju (IT) nodarbības, kurās jauniešus apmācīs kiberdrošības jautājumos, svētdien vēstīja raidījums LNT Ziņas Sešos.