Ditas Rietumas kino izlase. 25.VIII - 1.IX

Kinokritīķe Dita Rietuma vērtē kinoteātros skatāmās filmas.

Smalkās aprindas****

Režisors Vudijs Allens. Lomās Džesijs Eizenbergs, Kr stena Stjuarte, Bleika Laivlija, Korijs Stolls, Stīvs Kerels

Mūžam vitālā Vudija Allena filma Café Society, kas latviskota kā Smalkās aprindas, ar lielu pompu maijā atklāja Kannu festivālu. Filma ar Kristenu Stjuarti (ambicioza Holivudas studijas sekretāre) un Džesiju Eizenbergu (jaunulis, kurš nolēmis izmantot radnieciskās saites un iekārtoties kino biznesā) aizved uz 30. gadu Holivudu un romantizē to smalki un ironiski, kā jau Vudijs Allens to prot. Kaut arī šī nav klasiķa izcilākā filma (pat pēdējās desmitgades kontekstā), tas nav iemesls, lai to ignorētu.

Ben-Hurs**

Režisors Timurs Bekmambetovs. Lomās Džeks Hjūstons, Tobijs Kebels, Morgans Frīmens Sofija Bleka-D’Elija u. c.

Krievu režisors Timurs Bekmambetovs Holivudā ir savējais. Viņam ticis ļauts ķerties pie amerikāņu kino klasikas – veidot no jauna biblisko motīvu piepildīto vēsturisko drāmu Ben- Hurs. Par spīti vērienam, naudas lērumam un 3D tehnoloģiju izmantojumam, filma par jūdu prinča Ben-Hura un viņa adoptētā brāļa romiešu karavadoņa Mesalas dramatiskajām attiecībām tomēr rada novecojuša, moralizējoši vecmodīga kino iespaidu, kuru gan dinamizē varenā epizode tuvu filmas finālam – kaujas ratu sacensību ainas.

Cīsiņu klubs****

Režisori Konrads Vernons, Gr egs Tīrnens. Lomās Sets Rogens, Kr istena Vīga, Džona Hill s, Bils Heiders, Maikls Cera, Džeimss Franko u. c.

Fakts, ka šo ekstravaganto animācijas darbu nav ieteicams skatīties bērniem, kuri jaunāki par 16 gadiem, sagādās galvassāpes filmas izrādītājiem. Cīsiņu klubs ir melni ciniska, šerpa, asprātīga, brīžam rupja un pat vulgāra, taču nenoliedzami oriģināla filma, kurā tiek ironizēts par reliģiju un ticību, kā arī tiek lietoti seksuāla rakstura joki. Tas viss, lai pastāstītu stāstu par cīsiņu Frenku (komiķis Sets Rogens) un viņa draugiem – pārtikas produktiem no lielveikala. Atspirdzinoši un drosmīgi!

Meita***

Režisors Saimons Stouns. Lomās Džefrijs Rašs, Anna Torva, Sems Nīls u. c.

Filma, kas ir jāredz tiem, kuri sajūsminājās par Henrika Ibsena Mežapīles neseno iestudējumu Nacionālajā teātrī, un, protams, visiem pārējiem. Austrālijā tapušās filmas pamatā ir tā pati Ibsena luga, tās norises gan pielāgotas mūsdienu reālijām. Spožs aktieru ansamblis – oskarotais Austrālijas aktieris Džefrijs Rašs, viņa kolēģis Sems Nīls un citi. Meiteni Hedvigu pārliecinoši tēlo jauniņā aktrise Odesa Janga. Meita ir Austrālijas teātra režisora un aktiera Saimona Stouna debija kinorežijā.