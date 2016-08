Koncertzāle Cēsis jauno sezonu atklās ar starptautisku festivālu Čello Cēsis

Koncertzāle Cēsis jauno sezonu atklās ar otro starptautisko festivālu Čello Cēsis, kas notiks no 16. līdz 18. septembrim, informēja koncertzāles pārstāve Egija Saļņikova.

Festivāla četros koncertos muzicēs viessolisti no Francijas, Igaunijas, Krievijas un Latvijas. To vidū būs viens no pasaulē atzītākajiem čellistiem Marks Kopē no Francijas, kurš savulaik spēlējis kopā ar mūslaiku mūzikas grandiem Mstislavu Rostropoviču un Jehudi Menuhinu.

Koncerta Čellu dīvas un Sinfonietta Rīga solistes būs divas spožākās latviešu čellistes Marta Sudraba un Kristīne Blaumane.

Mazākajiem klausītājiem tapusi īpaša festivāla programma ar čellu trio Melo-M.

Čells ir mūzikas instruments, kas apveltīts ar dziļu un samtainu, cilvēka balsij ļoti tuvu skaņu. Tieši tāpēc tas spēj apburt teju ikvienu klausītāju un Cēsu koncertzāles akustika ir kā radīta čella piesātinātajam tembram. Pasaulē ir tikai nedaudz festivālu, kas veltīti tieši šim mūzikas instrumentam, un Čello Cēsis tāds ir vienīgais Baltijā.

Piektdien, 16. septembrī, plkst. 19, koncertzālē Cēsis festivāla atklāšanas koncertā Čells. Francijas elpa klausītāji varēs baudīt viena no mūslaiku vadošajiem čellistiem - Marka Kopē sniegumu. Čellists muzicē kopā ar vadošajiem pasaules orķestriem, uzstājas prestižākajās pasaules koncertzālēs, kā arī par vairākiem mūzikas ierakstiem saņēmis kritiķu augstāko atzinību.

Koncertā Cēsīs Marks Kopē atskaņos ģeniālo komponistu Bēthovena un Brāmsa sonātes čellam un klavierēm un franču komponistu skaņdarbus čellam, tostarp Kamila SenSānsa miniatūras pērli Gulbis. Krievijā dzīvojošā igauņu pianista Petra Laula spožā tehnika, apbrīnojamā muzikalitāte un smalkais pieskāriens bagātinās abu mākslinieku kopspēli, padarot to neaizmirstamu.

Sestdien, 17. septembrī gaidāmi divi koncerti, plkst. 15 Cēsu Jaunās pils salona īpašajā, kamermūzikai atbilstošajā atmosfērā iejutīsies programmas Koncerts čellam un balsij pils salonā mūziķes - šarmantā čelliste Silvija Ilvesa un dziedātāja Ksenija Kučukova no Igaunijas, un latviešu čelliste Māra Botmane. Abu valstu mūziķu veidotajā programmā, kas tapusi īpaši festivālam Cēsīs, skanēs itāļu komponista Alessandro Viales jaundarbs Pavasara dziesmas, kā arī latviešu un igauņu komponistu darbi čellam solo un čellu duetam.

Savukārt sestdienas vakarā, plkst. 19, koncertzālē Cēsis gaidāms festivāla lielākais notikums – koncerts Čella dīvas un Sinfonietta Rīga. Klausītājiem tiks sniegta unikāla iespēja uz vienas skatuves dzirdēt dzimtenē ne tik bieži koncertējošās latviešu čellistes Kristīni Blaumani un Martu Sudrabu. Latviešu un britu skolas labākajās tradīcijās izskolotā Kristīne Blaumane ir daudzu prestižu konkursu uzvarētāja. Jau 22 gadu vecumā kļūstot par orķestra Amsterdamas Sinfonietta pirmo čellisti, kopš 2007. gada ir Londonas filharmoniskā orķestra čellu grupas vadītāja.

Kristīne Blaumane ir 2005. gada Latvijas Lielās Mūzikas balvas laureāte. Dzīvojot un strādājot mūzikas metropolē Vīnē, čelliste Marta Sudraba ir Vīnes operteātra un arīdzan Vīnes filharmonijas orķestra čelliste. Ilgus gadus sava spilgtā talanta šķautnes slīpējusi, muzicējot kopā ar Gidonu Krēmeru un viņa veidoto orķestri Kremerata Baltica.

Abu dīvu izpildījumā koncertā skanēs lieldarbi – Brāmsa Koncerts vijolei čellam un orķestrim la minorā ar Kristīni Blaumani un vijolnieku Borisu Brovcinu un Šostakoviča Pirmais čellkoncerts Martas Sudrabas sniegumā. Itāļu čellista un komponista Džovanni Solimas opuss Violoncelles vibrez klausītājiem sniegs iespēju dzirdēt abas lieliskās čellistes dueta saspēlē.

Arī šogad, mākslinieciskā vadītāja un diriģenta Normunda Šnē vadīts, čellu festivāla orķestris būs Sinfonietta Rīga. Sestdien, pirms vakara koncerta Čella dīvas un Sinfonietta Rīga, plkst. 18.00, koncertzāles Cēsis Kamerzālē interesenti aicināti uz Pirmskoncerta sarunu, kurā Radio Klasika personība, muzikoloģe Liene Jakovļeva un diriģents Normunds Šnē atklās interesantus vēsturiskus faktus par koncertā iekļautajiem skaņdarbiem, to rašanās gaitu un izpildījuma niansēm. Dalība pasākumā bez maksas.

Festivāla noslēguma dienā, 18. septembrī, plkst. 12, koncertzālē Cēsis ģimenes ar bērniem tiek gaidītas uz krāšņu un atraktīvu koncertuzvedumu Čella pasakas. Tajā čellu grupa Melo-M kopā ar mazajiem klausītājiem dosies aizraujošā, muzikālā ceļojumā kosmosā, kura laikā visus sagaida neparasti notikumi, brīnumskaistas planētas un galaktikas. Kādas neizskaidrojamas parādības atklāsies esot tālu prom no zilās planētas - mūsu mājām - par to bērni varēs pārliecināties, klausoties čella pasakas ar Melo-M mūziku un kosmiskām skaņām.

Biļetes nopērkamas koncertzāles Cēsis kasē un Biļešu paradīze tirdzniecības vietās un internetā.