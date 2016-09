No 29. septembra līdz 14. oktobrim Viļņā notiks 13. Starptautiskais teātra festivāls Sirenos.

Lietuvas desmit labāko izrāžu skatē šoreiz iekļauti Eimunta Nekrošus, Oskara Koršunova, Ģintara Varna un citu meistaru darbi, kā arī režisora Valtera Sīļa un dramaturga Jāņa Baloža Kauņas Nacionālajā drāmas teātrī iestudētais Mežainis.

Starptautiskajā programmā ir septiņas izrādes, to vidū ir divu spilgtāko Eiropas režisoru – Kšištofa Varlikovska un Kristofa Martālera – iestudējumi.

10. un 11. oktobrī Viļņā varēs noskatīties Kšištofa Varlikovska Varšavas Jaunā teātra/Nowy Teatr izrādi Varšavas kabarē (2013). Tas ir košs, izaicinošs un skaļš muzikālais uzvedums, filosofisks un vitālas enerģijas pilns darbs, kurā mirdz visa Jaunā teātra trupa. Izrādes pirmā cēliena pamatā ir Džona van Drutena luga I Am a Camera/Es – kamera (1951); otrā cēliena pamatā – Džona Kamerona Mičela filma Shortbus (2006).

Lugas Es – kamera darbība risinās Berlīnē neilgi pirms nacistu nākšanas pie varas, savukārt filma Shortbus ir stāsts par Ņujorku, kura piedzīvojusi 11. septembra traģēdiju. Kšištofa Varlikovska izrādē abas šīs realitātes kļūst par virtuālo laboratoriju, kurā vēsturiskie apstākļi atkailina sabiedrības apslēptās un apspiestās bailes, seksuālās un erotiskās fobijas.

Režisors uzskata, ka Berlīne un Ņujorka ir kā spogulis, kurā sevi var ieraudzīt XXI gadsimta Varšava. Savā izrādē Kšištofs Varlikovskis pēta brīvības ierobežošanas mēģinājumus mūsdienu pasaulē. Šos ierobežojumus var pārkāpt un ignorēt slēgtā vidē, kurā var iekļūt tikai savējie. Kšištofs Varlikovskis ir pārliecināts, ka teātris ir tieši šāda vieta.

Festivālu Sirenos 14. oktobrī noslēgs Kristofa Martālera muzikālā komēdija King Size (2013), kas ir Bāzeles teātra un Lozannas Théâtre de Vidy kopražojums. Šajā bulvārteātra estētikai pietuvinātajā darbā – meditācijā par mīlestību un sapņiem – izcilais šveiciešu režisors piedāvā laikmetīgu XIX gadsimta vācu dziesmu vakara/Liederabend formāta interpretāciju.

Iekārtojies lielā gultā, pāris izpilda dažādas dziesmas, kuras aptver vairākus gadsimtus, – no Džona Doulenda un vācu tautasdziesmām līdz grupu The Kinks un The Jackson 5 repertuāram.

Informācija par festivālu – www.sirenos.lt