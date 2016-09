Lomas advokāts. Bez kariķēšanas

Valmieras teātrī tapusi teatrāla komēdija Muiža kaņepēs

Kaņepes šur tur gar lauku sētām mēdz augt kā mežs. Tieši Mežs - Aleksandra Ostrovska komēdija - ir izrādes pirmsākums. Tās režisore Indra Roga atklāj, ka "luga ir Ostrovska atzīšanās mīlestībā teātrim. Teātrim kā mākslai, profesijai, teātrim dzīvē un teātrim uz skatuves, kur jūk robežas. Spēle un spēlēšanās, kam ir dziļš un nopietns pamats. Stihija un tiešuma poēzija - kā Dostojevskis dēvēja Ostrovska dramaturģiju".

Aleksandrs Ostrovskis (1823-1886) ir viens no krievu dramaturģijas pamatlicējiem, kura turpat 50 lugas joprojām tiek daudz spēlētas un ekranizētas. Tajā laikā, kad autors rakstīja Mežu, 50 gadi bija jau liels vecums. "50 gadi - ar to nevar samierināties! Tā ir cūcība! Ja pusaudžu gados hormonu vētras ir ar plus zīmi, tad ap 50 - ar mīnus zīmi. Tomēr tās nav tikai hormonu vētras, tas ir kas vairāk, dziļāk un plašāk, tas ir traģikomiski!" izsakās Indra Roga. Viņa galveno sievietes lomu - muižas saimnieci Raisu Pavlovnu Gurmižsku, 50 gadu vecu sievieti, - izrādē Muiža kaņepēs uzticējusi aktierim Imantam Stradam.

"Izrāde būs teatrāla," saka I. Strads. Viņa atveidotajai dāmai iepaticies gados daudz jaunāks cilvēks, kurš sākotnēji bija domāts kā krustmeitas potenciālais precinieks. "Pagaidām vēl viss ir procesā un darba daudz," pirms pirmizrādes, kas Valmieras teātrī gaidāma šopiektdien, 30. septembrī, saka aktieris. "Es ļoti centīšos nespēlēt sievieti, bet uz to visu paskatīties caur citu prizmu. Protams, man būs kleita un krūtis… Vizuālajā pārtapšanā vislielākās problēmas sagādā apavi. Pēda man nav maza, un kurpes ir grūti piemeklēt," smejas I. Strads. Zinot, ka teātru praksē ir daudz piemēru, cik dažādi vīrieši var spēlēt sieviešu lomas, I. Strads nemēģinās kariķēt, bet vairāk iedzīvoties tēla domāšanā - kāpēc viņa rīkojas tieši tā. Lomu aizstāvot, I. Strads piebilst, ka aktieris ir savas lomas advokāts. "Lugā muižniece ir negatīvais tēls, un man ir ļoti interesanti dabūt dažus skatītājus savā pusē. Cilvēks jau grib mīlēt jebkurā vecumā. Varbūt viņai tā ir pēdējā iespēja piedzīvot kaut ko skaistu?"

Otra izrādes sižeta līnija - muižas saimnieces Gurmižskas krustdēla un aktiera Ņeščastļivceva atgriešanās mājās pēc 15 gadu ilgas prombūtnes ar mērķi tikt pie krustmātes mantojuma - īpašuma un naudas. Izrādē saduras mīlestība un drāma, paradumi un pārpratumi. Sieviešu lomas ir arī aktieriem Mārtiņam Meieram un Kārlim Freimanim. Pārējās lomas atveido Tālivaldis Lasmanis, Ieva Puķe, Inese Pudža, Ligita Dēvica, Rihards Jakovels, Januss Johansons u. c. Radošajā komandā ir scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Anna Heinrihsone un komponists Emīls Zilberts.

Tuvākās izrādes - 1., 2., 20. un 23. oktobrī.