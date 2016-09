Ja cilvēki ir izlēmuši protestēt, demokrātiskā valstī viņiem ir visas tiesības to darīt - šādi mediķu lēmumu rīkot protesta akcijas komentēja Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS).

Politiķis žurnālistiem apgalvoja, ka valdība dara visu, kas ir paredzēts, lai situāciju veselības aprūpes sistēmā uzlabotu. "Ir liels gandarījums, ka reforma ir novesta līdz aplēsēm, lai varētu sākt diskusijas par finansējuma modeli," teica premjers.

Veselības ministrija ir sagatavojusi rīcības plānu, kā panākt, lai medicīniskās aprūpes attīstība nebūtu stihiska, bet gan paredzama. Jaunajā sistēmā būs nepieciešams ieguldīt finansējumu, taču patlaban aktuāls ir jautājums, vai tam pietiks ar esošajiem līdzekļiem vai arī būs jādomā par papildu līdzekļu piesaisti, izteicās premjers un piebilda, ka par to būs jāizšķiras politiķiem.

Savukārt veselības ministre Anda Čakša pauda viedokli, ka veselības aprūpes sistēma joprojām nav finansēta tādā apmērā, lai visiem sistēmā strādājošajiem būtu adekvāts atalgojums. Viņa varot saprast mediķu satraukumu, ka izmaiņas notiek lēni.

"Nākamnedēļ mēs iesim uz valdību ar finansējuma modeli, kur mēs skaidri pateiksim, ka ir nepieciešami vismaz 12% no valsts kopējā budžeta, lai varētu sākt runāt par visas sistēmas sakārtošanu," teica ministre.

Čakša piebilda, ka viņa saprot nozares pārstāvjus, kuriem ir grūti noticēt pozitīvām pārmaiņām, ņemot vērā, ka solījumi ir izteikti jau gadiem ilgi.

LETA jau ziņoja, ka Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības padome šodien nolēma atbalstīt protesta akciju rīkošanu pie Saeimas 29.septembrī.

Mediķi ir gatavi protestēt, jo pagaidām nav panākts finansējuma pieaugums veselības aprūpei līdz 3,25% no iekšzemes kopprodukta (IKP) nākamajam gadam. Kā norādīja mediķu arodbiedrības vadītājs Valdis Keris, šobrīd nozarei 2017.gada budžeta projektā kopā ar visiem celtniecības darbiem tiek plānoti 834,5 miljoni eiro, kas nozīmē, ka līdz 3,25% no IKP pietrūkst vēl 23,5 miljoni eiro. Tāpat nav paredzēts, ka 2020.gadā veselībai jāatvēl 4% no IKP, kā arī nākamgad nav paredzēts pieaugums mediķu algām.

Mediķu arodbiedrība arī nav saņēmusi Saeimas atbildi uz 1.maija protesta akcijām, kā arī atbilde par ieteikumiem situācijas uzlabošanai joprojām tiek gaidīta no Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, kā arī Budžeta komisijas. "Saeima ignorē," secina Keris.

Savukārt vēlāk, iespējams, 12.oktobrī vai 13.oktobrī, kad no Finanšu ministrijas (FM) nākamā gada valsts budžeta portfelis tiks nests uz Saeimu, pie parlamenta ēkas tiks izklāts Nāves paklājs. Iespējams, ceļā no FM līdz Saeimai tiks izvietotas arī slimnieku gultas.

Veselības ministre jau iepriekš uzsvērusi, ka, nesaņemot nozarei nepieciešamo finansējumu - 70 miljonus eiro -, arī nākamgad pacientiem būs jārēķinās ar garām rindām uz izmeklējumiem pie speciālistiem.