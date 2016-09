Rimšēvičs: Latvijā ir lielākais izglītības budžets, salīdzinot ar pārējām Eiropas valstīm

"Latvijā ir lielākais izglītības budžets, salīdzinot ar pārējām Eiropas valstīm. Mēs esam absolūti pirmajā vietā. Jautājums atkal ir par efektivitāti," trešdien pirms Latvijas Bankas tautsaimniecības konferences Reformas - konkurētspējas un izaugsmes atslēga intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam Rīta Panorāma norādīja Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

Rimšēvičs uzskata, ka ir rūpīgi jāizvērtē mācāmo priekšmetu skaits - to samazinot, varētu risināt gan pedagogu pārslodzes jautājumu, gan ietaupīt finansējumu, lai to efektīvāk pārdalītu.

"Vai ir vajadzīgs tik daudz priekšmetu? Speciālisti ir saskaitījuši, ka ir 21 priekšmets. Mēs mācām ārprātīgi daudz saviem jauniešiem un saviem mīļajiem bērniem. Varbūt, ka ir nepieciešams tomēr mācīt mazāk priekšmetu, līdz ar to [būs nepieciešams] mazāk skolotāju, būs mazāka pārslodze, līdz ar to arī vairāk naudas paliek pāri. To naudu tad sadalīt un pārdalīt tiem skolotājiem, kas paliek," sprieda Latvijas Bankas prezidents.

Uz jautājumu, vai tas ceļš, kas būtu ejams, tātad ir skolotāju, nevis skolu skaita samazināšana, Rimšēvičs norādīja, ka "tas ir jāskatās ļoti precīzi, bet jā, iespējams, ka jāmazina skolotāju skaits. Latvija ir absolūti pirmajā vietā pēc skolnieku skaita uz skolotāju. Proti, mums ir mazākais skolnieku skaits uz vienu skolotāju. Eiropā tas rādītājs ir vidēji 12 skolnieki uz skolotāju, tad mums ir kaut kur deviņi".



Taujāts, vai, viņaprāt, koalīcija spētu vienoties par šādu nepopulāru lēmumu pieņemšanu, Rimšēvičs atbildēja: "Ja tās lietas tiktu diskutētas kādā uzņēmumā vai ģimenē, kur tiešām ir skaidri redzams, cik ir naudas un kā dzīvot tālāk, tad šie lēmumi tiktu pieņemti, neskatoties uz to, vai tie ir nepopulāri vai populāri. Tā kā mēs atrodamies tādā nesaprotamā veidojumā, ko sauc par valsti, kad nevaram saprast, no kurienes plūst tā nauda un kam viņa aiziet, vieglākais ir paprasīt vēl, pacelt nodokļus un sadalīt visiem, lai visi būtu priecīgi, un kopumā palielināt parādu un atstāt to nastu nākamajām paaudzēm."