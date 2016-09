"Ir jāatvēl lielāka nauda medicīnas darbinieku algām, jo personāls ir, piedodiet, nodzīts. Strādā divās trijās vietās, lai kaut cik nopelnītu. Ja to neļautu, viss sabruktu momentā," tieša situācijas raksturojumā ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Tuberkolozes un plaušu slimību centra galvenā ārste Andra Cīrule.

Valstī jau ilgstoši aktuāla problēma ir medmāsu trūkums. Arī ar to saskaraties?



Jā. Un situācija šajā ziņā valstī ir ļoti dramatiska. Mums sestajā nodaļā piecas medmāsas nesen bija uz darba nespējas lapas. Nācās slēgt vienu no diviem dežūrposteņiem, jo mēs vienkārši nevarējām nodrošināt ar aizstājējiem. Jauni darbinieki nenāk, jo algas mazas, mēs arī neatrodamies Rīgā - šurp jābrauc no attāluma. Tad, kad cēla slimnīcu, blakus uzbūvēja arī ciematu darbiniekiem. Visi, kas te strādāja, tepat netālu arī dzīvoja. Laika gaitā no blakus dzīvojošajiem pie mums strādā tikai pamatā vecākās paaudzes personāls.

Slimnīcai šoruden 45 gadi.

Jā, un ir darbinieki, kas šeit strādā no pirmās dienas - 1971.gada. Kolektīvs ir ļoti labs. Kā jau teicu, kad uzcēla, visi tepat netālu dzīvoja, viņu bērni kopā skolā gāja. Tagad pašķaidīts, bet tradicionāli kolektīvs radis darbā justies kā ģimene. Ir ļoti koleģiālas attiecības - ja vienam ko vajag, citi palīdz, arī viena nodaļa otrai. Tā, man liekas, vairs nav nekur.

Bet par jaunajiem runājot... Īstenībā jaunie speciālisti arī baidās strādāt ar tuberkulozes slimniekiem.

Droši vien līdzīga situācija ir arī onkoloģijā un citās jomās?

Jā.

Redzat kādu izeju šādā situācijā?

Perspektīva ir bēdīga visā valstī - šāda problēma ir ne jau tikai pie mums. Ir jāatvēl lielāka nauda algām, citādi nevar. Jo personāls ir, piedodiet, nodzīts. Strādā divās trijās vietās, lai kaut cik nopelnītu. Ja to neļautu, viss sabruktu momentāli. Tad vēl arī masu mediji lamā mediķus. Īstenībā medicīnas darbinieki ir kā ķīlnieki pa vidu starp pacientu, masu medijiem un visu sistēmu. Atkal un atkal gribas vaicāt: kāpēc igauņi var, mēs ne? Tur ir gan algas, gan sakārtota sistēma...

Neesat arī no ārstniecības iestādēm, kura varētu piepelnīties ar maksas pakalpojumiem.

Ir jau kādreiz tā, ka pacienti ir gatavi maksāt par papildu servisu - atsevišķu palātu ar labierīcībām. Bet mums arī iespēju ko tādu piedāvāt nav.

