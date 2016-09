Valsts prezidents Raimonds Vējonis personīgi neatbalsta skolas gaitu sākšanu jau sešu gadu vecumā, jo uzskata, ka daudzi sešgadnieki tam nav gatavi, aģentūrai LETA pastāstīja viņa preses padomnieks Jānis Siksnis.

Prezidents gan atzīst, ka nav apmierinoša arī situācija, kad vidusskolā mācās 19 gadus veci jaunieši, jo esot jāveicina pēc iespējas ātrāka un efektīvāka cilvēku nonākšana darba tirgū.

"Acīmredzot ir nepieciešamas plašākas diskusijas par to, kā uzlabot mācību procesa kvalitāti, lai vidējo izglītību būtu iespējams iegūt pēc iespējas īsākā laikā," uzskata prezidents.

LETA jau vēstīja, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) bija iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Vispārējās izglītības likumā, tajos paredzot obligātās pamatizglītības apguves uzsākšanu no sešu gadu vecuma, vienlaikus saglabājot tiesiski legālu iespēju pamatotas nepieciešamības gadījumā to sākt to arī gadu vēlāk. IZM piedāvāja, lai minētās izmaiņas stātos spēkā no 2018.gada 1.jūlija.

Valdība pagaidām neskatīs IZM piedāvātos likuma grozījumus par pamatizglītības sākšanu no sešu gadu vecuma. Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) iepriekš uzsvēra, ka šādu jautājumu nevar vērtēt budžeta paketē jeb kā saistītu ar nākamā gada valsts budžetu. Šis ir pietiekami sensitīvs jautājums, tāpēc tas būtu jāvirza ierastajā kārtībā, sākot no valsts sekretāru sanāksmes, uzskata valdības vadītājs.