Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS), atsaucoties uz Lietuvas mediju vēstīto, pieļauj, ka vakariņas un medību braucienu, kurā viņš piedalījies, ir apmaksājis Lietuvas zemkopības ministres Virgīnijas Baltraitienes vīrs. Politiķis reizē pauž gatavību painteresēties, lai precīzi noskaidrotu, kas sedza pasākuma izdevumus.

Dūklavs uzsvēra, ka viņu vakariņās un medībās bija uzaicinājusi Lietuvas zemkopības ministre Baltraitiene un viņam nebija informācijas, ka uz pasākumu tiks uzaicināti arī uzņēmēji. Ministrs norādīja, ka gadījumos, kad ir saņemts uzaicinājums piedalīties vakariņās, parasti netiek vaicāts, kas vēl tajās piedalīsies. Taujāts, vai viņa pārstāvji turpmāk varētu interesēties par šādu pasākumu pārējiem dalībniekiem, politiķis pieļāva, ka tā var darīt, lai gan tas neatbilstot ierastajai praksei no ciemiņa puses.

Dūklavs nesaskata, ka viņam veidotos interešu konflikts, piedaloties vakariņās un medību braucienā, kurā bija klāt arī uzņēmuma Biovela vadītājs Virgīnijs Kantausks. Vaicāts, vai pēc šī gadījumā nevarētu rasties bažas, ka Biovela varētu saņemt labvēlīgāku attieksmi nekā citi uzņēmēji, ministrs atbildēja noraidoši. Viņš arī piebilda, ka Zemkopības ministrija tieši jautājumus ar Biovelu nekārto, lai gan uzņēmumam varētu būt komunikācija ar Pārtikas un veterinārās drošības dienestu (PVD).

Izdevumus par vakariņām un piedalīšanos medību braucienā segusi Lietuvas puse, un Dūklavs no Lietuvas mediju vēstītā pieļauj, ka to varētu būt darījis Lietuvas ministres vīrs. Ministrs gan precīzi nezina, kurš šos pasākumus ir apmaksājis, piebilstot - ja ir šāda interese, viņš par to painteresēsies.

Dūklavs norādīja, ka ir piedalījies medību braucienā un apskatījis medību torni, bet pašās medībās viņš praktiski nav piedalījies - viņam arī līdzi neesot bijis medību ieroča. Medību listē jeb lapā ir norādīts, ka viņš ir piedalījies medībās, lai gan praktiski tas nav noticis, skaidroja politiķis.

Ministrs piebilda, ka nākamajā dienā pēc vakariņām un medību brauciena tiesībsargājošas iestādes veica sankcionētas darbības attiecībā uz Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoru Jonu Miļu. LETA jau vēstīja, ka Miļam pirms nepilna mēneša izvirzītas apsūdzības dienesta pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanā. Dūklavs norādīja, ka Miļa īslaicīgo aizturēšanu saistībā ar iepriekšējās dienas pasākumu var vērtēt dažādi, piemēram, varbūt tā bija sakritība, kam nebija saistības ar ministres uzaicinājumu uz vakariņām un medībām. Tomēr katrs šajā jautājumā varot domāt dažādi, piebilda politiķis. Saistībā ar šo situāciju Latvijas zemkopības ministrs arī norādīja uz Lietuvā oktobrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām.

Kā ziņots, Dūklavs un PVD ģenerāldirektors Māris Balodis jūlija beigās Lietuvas vizītes laikā piedalījušies vakariņās ar medībām kopā ar Lietuvas zemkopības ministri Virgīniju Baltraitieni, Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoru Jonu Miļu, kam pirms nepilna mēneša izvirzītas apsūdzības dienesta pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanā, un gaļas pārstrādes uzņēmuma Biovela vadītāju Virgīniju Kantausku.