Neauglības ārstēšanas kampaņai šogad saziedoti 15 017 eiro

Neauglības ārstēšanas kampaņai, kuru rīko biedrība Taureņa efekts sadarbībā ar mazumtirgotāju Elvi un Klīniku EGV, kopš šā gada sākuma ir pieteikušies 96 pāri un saziedoti 15 017 eiro, aģentūru LETA informēja Elvi pārstāve Ksenija Andrijanova.

"Interese par kampaņu pieaug ar katru gadu. Visaktīvāk piesakās pāri no Rīgas rajona - esam saņēmuši 49 pieteikumus. Vēlmi tikt pie ilgi gaidītā bērna izrādīja arī 15 pāri no Vidzemes, 13 pāri no Zemgales un 10 pāri no Kurzemes. Viszemākā aktivitāte pagaidām ir Latgales iedzīvotājiem - ir saņemti deviņi pieteikumi," informē Klīnikas EGV direktore, ginekoloģe Zane Vītiņa.

Viņa atgādināja, ka neauglības ārstēšanas kampaņai var pieteikties Latvijā atzītā laulībā esošas ģimenes, ar nosacījumu, ka vismaz viena laulātā pastāvīgā dzīves vieta ir Latvija un sievietes vecums ir līdz 40 gadiem. "Šogad mums ir rekordliels pieteikumu daudzums! Kampaņa tiek rīkota jau trešo gadu, un mums patiesi ir, ar ko lepoties, - piedzimuši seši bērniņi un vēl divas sievietes ir bērna gaidībās," informēja Vītiņa.

Ģimeņu pieteikšanās atbalstam, lai pretendētu uz 2016.gada izlozi, norisinās līdz 31.oktobrim.

Kampaņu rīko biedrība Taureņa efekts sadarbībā ar mazumtirgotāju Elvi, Klīniku EGV, AS Veselības centru apvienību, mājsaimniecības lielveikalu Domo, ātrās ēdināšanas restorānu ķēdi Hesburger, veikalu-noliktavu Alkoautlet dzērieni&vīni, AS Virši-A, lietotu preču mazumtirgotāju Kristīne-RR un SIA A & H Alianse.