Pēc aizturēšana pagājušā gadā Osinovska aizstāvji jau no paša sākuma turējās pie versijas, ka naudai nav saistības ar konkrēto darījumu, bet tā bija vajadzīga, lai panāktu labvēlību pilnīgi citos procesos. Un tātad tā ir tirgošanās ar ietekmi. Tā kā Magonis liecības nesniedza, šī bija vienīgā versija, kas par notikušo ir zināma.

"Tas bija septembra beigās un runa bija par 1 miljonu lielu kukuli, lai tiktu mainīta kvalifikācija no kukuļdošanas un tirgošanos ar ietekmi, ja es nemaldos," raidījumam sacījis Jurašs.

Osinovskim lietu kārtošana izmaksāja sešciparu skaitli. Bet īstas drošības, ka apsūdzība paliks pie iespējami vieglākā nodarījuma, viņam nebija. Galvenais traucēklis bijis Jurašs, kurš turējās pie versijas, ka ir notikusi amatpersonas kukuļošana, tāpēc pie viņa septembra beigās vērsās kāds labi pazīstams cilvēks, bijušais kursa biedrs. Viņš uzstājas kā starpnieks. Un piedāvāja miljonu. To viņam palūguši citi kursa biedri.

Jurašs par notikušo nosūtīja dienesta ziņojumu KNAB priekšniekam. Jurašs to uzrakstīja 1.oktobrī, taču kukuļa piedāvātāja vārdu tur neierakstīja. Ja lietu sāktu izmeklēt, kādam būtu Jurašam šis vārds jāpajautā. Taču tas šī gada laikā nav noticis. Tāpēc Jurašs droši secina, ka izmeklēšana nav notikusi.

94.gada iesaukums Latvijas policijas akadēmijā bija ražīgs. Kopā ar Jurašu jurista kvalifikāciju ieguva vairāki desmiti jauniešu, no kuriem daži patlaban ir labi zināmi advokāti un politiķu konsultanti. Kopā ar Jurašu akadēmiju absolvēja arī premjera Māra Kučinska (ZZS) ārštata konsultatīvais darbinieks advokāts Māris Grudulis un Artis Stucka, kurš strādā zaļzemnieku pārvaldītajā satiksmes ministrijā par Ulda Auguļa padomnieku. Nedaudz vēlāk diploma saņēma Jānis Dambītis. Tieši viņš bija tas, kurš izteica piedāvājumu Jurašam. Bijušais finanšu ministra Jāņa Reira (Vienotība) padomnieks Dambītis to kategoriski noliedz.

"Man nekas cits neatliek, kā tikai uzskatīt, ka pēc būtības šī informācija nav tikusi pārbaudīta un es saskatu amatpersonas bezdarbību. Grūti iedomāties, kam jānotiek un pēc kādiem principiem iestādes vadība vadās, lai atstātu absolūti bez uzmanības šāda veida informāciju," saka Jurašs.

Nav iespējams prognozēt, pie kā izmeklēšana nonāktu, taču var secināt, ka birojā tā nemaz nav uzsākta. Jurašs vērsās prokuratūrā, lai tā pārbauda, kāpēc izmeklēšana nenotiek. Lai arī Andreja Elksniņa ceļi ar Osinovski ir šķīrušies, Elksniņš lietai seko. Viņš zina, ka notikumā iesaistīti Juraša kursa biedri un noliedz jebkādu savu dalību tajā.

Ja biroja priekšnieks nav izmeklējis kukuļa piedāvājumu savam darbiniekam, tas var būt šķērlis viņa atkārtotai apstiprināšanai uz otro termiņu. Jo pierāda, ka viņa vadītais birojs lietas izvēlas selektīvi. KNAB nākamā vadītāja izraudzītāji atturējās skaidri pateikt,vai vērtēs arī šo lietu.

KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks lepojas ar Magoņa aizturēšanas operāciju un katrā intervijā to sauc par KNAB lielāko pēdējā laika sasniegumu. Neskatoties uz to, šovasar īstenotajā KNAB reorganizācijā vairākus darbiniekus, arī tos, kuri strādā pie Magoņa lietas, tajā skaitā Juri Jurašu, no darba atbrīvoja. Oficiālu interviju KNAB priekšnieks Streļčenoks Nekā personīga atteica. Esot ļoti aizņemts.